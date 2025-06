Flávia Alessandra revela motivo pelo qual não dorme agarradinha com Otaviano: ‘Medo’

A apresentadora Flávia Alessandra conta que dorme afastada do marido, Otaviano Costa, há quase 20 anos; confira o motivo!

Flávia Alessandra, de 50 anos, revelou que não dorme “agarradinha” com Otaviano Costa, de 52, há quase 20 anos. A atriz contou que uma situação a deixou traumatizada, fazendo com que passasse a dormir afastada do marido.

A apresentadora relatou que o marido acabou acertando um tapa em seu rosto durante um espasmo enquanto dormia. “Tô eu ‘dormindinha’ de madrugada, a gente pertinho… ‘pá!’, recebi um tapão na cara. Acordei em pânico. Eu nunca levei um tapa na cara. Nem os de mentira [em cena], que passavam longe”, disse durante seu podcast com a filha Giulia Costa.

Ao relembrar a situação, o casal caiu na risada, mas Flávia confessou que desde então sente medo de dormir agarradinha com Otaviano. “Eu acordei e olhei para ele também. Ele estava começando a acordar e tendo um acesso de riso. Ele teve um espasmo que me deu um tapão e voltou. Moral da história: nunca mais dormimos agarradinhos, juntinhos. M orro de medo de dormir agarrada com ele” , finalizou.

Casamento à distância

O apresentador Otaviano Costa contou que vive um casamento à distância com a atriz Flávia Alessandra por causa do trabalho. Os dois estão juntos há 19 anos e precisaram ficar alguns dias da semana longe um do outro por causa da rotina de trabalho dele. Hoje em dia, o artista se divide entre São Paulo - onde grava o programa Melhor da Noite, na Band - e o Rio de Janeiro - onde vive com a família.

"[A ponte-aérea] já teve mais evidente nas nossas vidas, mas tínhamos uma casa só. O que me desafia hoje é termos duas casas. Estou me estruturando, abrindo um espaço para as meninas estarem aqui porque o projeto é de longo prazo e quero que seja confortável para elas. Amo São Paulo, mas sou mais apaixonado pela nossa casa e vida no Rio. Estou fazendo o máximo para que aqui seja equivalente, para que elas tenham a sensação de um cantinho. Além do desafio de ficar longe delas, três dias na semana", disse ele ao site Gshow; saiba mais detalhes!

