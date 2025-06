Flávia Alessandra fala sobre cirurgia urgente de Otaviano Costa: 'Medo'

Após um ano de cirurgia de emergência de Otaviano Costa, Flávia Alessandra fala como foi para a família encarar notícia preocupante; veja

A atriz Flávia Alessandra falou sobre a cirurgia de emergência que Otaviano Costa passou há um ano. Relembrando o dia tenso, em que descobriram que ele tinha um aneurisma da aorta ascendente torácica e que precisou ser operado de peito aberto para solucionar o problema.

A famosa então relembrou os cliques deles no hospital e comentou como foi difícil a descoberta. "Há exatamente um ano, o tempo parou. Foram dias difíceis… de medo, de silêncio, de fé. Em uma consulta de rotina, a descoberta da necessidade de uma cirurgia de peito aberto e uma espera que parecia não ter fim, acompanhada de uma força que a gente nem sabia que tinha… E, naquele momento, o tempo desacelerou", começou dizendo.

"O que era rotina virou reza. O que era plano virou presença. E a vida saiu do modo automático. E foi nessa hora que nos abraçamos com ainda mais força. Choramos juntos. Rimos quando dava. E acreditamos! Não foi fácil. E não é algo que se esquece. Mas, hoje, um ano depois, só conseguimos agradecer. Pela chance de continuar. Pelo amor que nos sustentou. Pela família que se fortaleceu… Viva o seu renascimento, my love. Estaremos sempre juntos. Te amo e te admiro infinito", declarou.

Otaviano Costa conta seu diganóstico

No ano passado, Otaviano Costa surgiu em sua rede social após a cirurgia e contou sobre seu diagnóstico. "Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por não estar com nenhum sintoma externo detectável - e esse é o perigo do aneurisma - eu poderia realmente ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível. No meu caso, foi causado por uma válvula chamada válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide. Ou seja, o normal era ter três, tricúspides, pazinhas, a minha tinha duas pazinhas somente. E, por ter só duas patinhas, jogava muito sangue na minha aorta, que inchou muito nos últimos tempos e colocou a minha vida em risco", disse ele e deu mais detalhes.