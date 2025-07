Flávia Alessandra comenta atual fase no casamento com Otaviano Costa: 'É difícil'

A atriz Flávia Alessandra abriu o jogo sobre a atual fase de seu casamento com o apresentador Otaviano Costa. Leia mais!

A atriz Flávia Alessandra abriu o jogo sobre a atual fase de seu casamento com o apresentador Otaviano Costa. Casados há 18 anos, os dois estão morando em cidades diferentes por causa do trabalho e precisaram ajustar a dinâmica da relação para tornar o afastamento algo leve.

Os dois estão passando alguns dias longe um do outro, já que Otaviano tem se dividido entre o Rio de Janeiro e São Paulo desde que começou a apresentar o 'Melhor da Noite', na Band. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a atriz falou sobre o desafio de morar em outra cidade durante parte da semana.

" Otaviano seguiu o coração e voltou a apresentar, algo que ele estava com saudade. É o que ele ama e faz lindamente. Sabíamos que seria desafiador. Três dias fora de casa é difícil. Entendemos o quanto sentimos falta um do outro, não só como casal, mas também as meninas e a casa. Somos muito unidos, ele está ajustando a dinâmica. Quando voltarmos das férias, ele tentará não ficar tanto tempo fora. Acho que vai dar certo", ela contou.

A atriz também falou sobre seu retorno à TV como a vilã Sandra em Êta Mundo Bom! "Está sendo maravilhoso reviver a Sandra. É um grande desafio, a personagem é incrível. Uma novela que está prosseguindo. Está sendo ótimo fazer parte disso, contar essa história, mas, sim, inicialmente, é uma participação breve, porém intensa. Estou em até o capítulo 13. Estamos em conversa para ver se volto ou não. Estamos nesse momento de espera", destacou.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa não usam aliança de casamento

Recentemente, Flávia Alessandra contou o motivo de ela e o marido não usarem alianças. "A gente usou no início, mas temos que tirar quando vamos gravar. Ele sempre perdia, e dava uma despesa neste início do casamento. Foram umas quatro alianças em não sei quanto tempo. Uma hora a gente falou: "Quer saber, vamos deixar então a aliança. Vamos fazer uma tatuagem". Foi quando a gente decidiu e tatuou uma coroazinha um para o outro", contou em entrevista ao jornal O Globo.

Leia também: Otaviano Costa relembra confinamento com Flávia Alessandra, que estava noiva: ‘Gostando ou não’