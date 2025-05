Fisiculturista Gui Bull morre aos 30 anos e namorada faz forte desabafo

O fisiculturista Guilherme Henrique, também conhecido como Gui Bull, morreu aos 30 anos. E a namorada dele prestou uma homenagem

O fisiculturista Guilherme Henrique, também conhecido como Gui Bull, morreu aos 30 anos. A informação foi confirmada pela namorada dele, a médica Jéssica Belenello, por meio de uma publicação nas redes sociais. Ela compartilhou fotos e vídeos do casal e prestou uma homenagem.

"Amor, vida, meu grandão, meu príncipe! Ainda te mando mensagem esperando você responder. Ainda espero aquela notificação com seu 'já fez suas coisinhas?'. Ainda espero teu áudio, com a voz calma de sempre, me dizendo que terminou tudo e já está indo pra casa. E eu espero… mas essa espera rasga meu peito de um jeito que não estou conseguindo suportar. Escrever aqui não vai te trazer de volta", iniciou Jéssica na legenda da publicação.

"Nunca entendi por que escrevemos para quem se foi, mas parece que escrevendo, você ainda pareça perto, ainda pareça aqui. Não consigo imaginar como vai ser a vida daqui pra frente. Nossos planos… o casamento… o futuro, tudo perdeu o sentido sem você nele. Era eu por você, e você por mim, você dizia isso e eu acreditei. Nunca imaginei que ficaria aqui sem você. Você foi… sem mim", completou.

E continuou seu desabafo: "Eu te amo tanto, meu amor! Espero acordar desse pesadelo e sentir o alívio de te ver ao meu lado, me abraçando e dizendo 'calma! Está tudo bem! Estou aqui!' como fazia quando eu acordava assustada. Fico esperando você aparecer e dizer que era só uma brincadeira, só mais uma das suas".

E a médica finalizou: "Nestes dois anos ao seu lado, descobri algo que nunca vou esquecer que pessoas boas existem, pessoas de coração genuinamente bom existem e eu tive o privilégio de amar e ser amada por uma delas que era você. Te amo eternamente".

Desabafo da namorada de fisiculturista - Foto: Reprodução/Instagram

Quem era Gui Bull?

Além de fisiculturista, Gui Bull também era mestre e doutor em Bioquímica, pela Universidade Federal de Maringá, além de ter diploma de Biologia pela Universidade Estadual do Paraná, e estava cursando Nutrição no Centro Universitário de Maringá.

