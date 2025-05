Filme fez ‘previsão' sobre a morte do Papa Leão XIV. Entenda

Nome do Papa Leão XIV apareceu em filme lançado em 2017 e que fez previsão sobre a morte do pontífice. Saiba mais

Uma suposta previsão sobre o Papa Leão XIV está dando o que falar na internet. Isso porque um filme de 2017 fez uma previsão sobre a morte dele no futuro. Por coincidência, o filme exibiu a morte de um papa com o mesmo nome dele.

O filme com a suposta previsão é El Habitante, que é de terror mexicano e foi lançado em 2017, com direção de Guillermo Amoedo. A história do filme é sobre três irmãs que invadem uma casa de família rica e descobrem um segredo perturbador.

Em uma das cenas, a TV está ligada e exibe a cena da morte de um Papa Leão XIV, que teria falecido de forma prematura. A narração da cena diz: “Agora mesmo, o Monsenhor anunciou a morte do Papa Leão XIV. De acordo com as primeiras informações do Vaticano, o Papa morreu de sepse e colapso cardiopulmonar irreversível, motivo pelo qual havia sido hospitalizado na semana passada”.

O diretor do filme já contou que o nome escolhido pelo papa do filme foi algo pensando na mística em volta do nome. “Escolhi o nome quando estava escrevendo o roteiro, em 2015. O que fiz foi cruzar diferentes profecias, como as de São Malaquias e Santa Hildegarda de Bingen, com outras teorias apócrifas e também com a história dos antipapas. E Leão XIV foi o resultado. Além do fato de ser uma obra de ficção, todos os temas religiosos em El Habitante são baseados literalmente em escrituras católicas, profecias antigas e entrevistas com figuras importantes da área”, disse ele no jornal Clarín.

Quem é Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV?

O cardeal Robert Francis Prevost tem 69 anos de idade e nasceu em Chicago, Estados Unidos. Ele serviu por 20 anos no Peru, e ocupou um dos cargos mais influentes na Santa Fé. Ele foi ordenado em 1982, aos 27 anos, e fez o doutorado em direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Em sua trajetória, ele se assemelhou ao Papa Francisco por ter o compromisso com os pobres e os migrantes. Ele já disse que o líder da igreja tem que ser humilde e estar próximo ao povo.

Prevost já enfrentou uma crise em sua trajetória nos últimos anos. Ele chegou a ser acusado de acobertar casos de abuso sexual cometidos por padres no Peru, mas o caso segue em investigação no Vaticano. Em 2020, ele recebeu uma das denúncias e a encaminhou ao Vaticano, que afastou um dos padres envolvidos. A diocese peruana nega que Prevost tenha acobertado qualquer ator irregular.