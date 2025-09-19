Filhos de Vitoria e Alex Telles são batizados no Cristo Redentor

O jogador Alex Telles e a influenciadora digital Vitoria Telles batizaram os dois filhos, Antonella e Alex, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

Alex Telles, jogador do Botafogo e da Seleção Brasileira, e sua esposa, a influenciadora digital Vitoria Telles, tiveram um momento inesquecível ao batizarem os dois filhos, Antonella, de dois anos, e Alex, de sete meses, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, nesta última quita-feira, 18.

A escolha da cerimônia foi bastante especial para o casal. “O Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo e para nós, sempre foi também um símbolo de fé e de sonho. Já imaginamos viver um grande momento ali, até pensamos em celebrar nosso casamento aos pés do Cristo. Mas na época morávamos fora do Brasil, nossas famílias e amigos estavam em outro estado, e acabou não sendo o momento certo”, revelou Vitoria.

Confira as fotos:

Esposa do jogador Alex Telles faz relato após sofrer acidente

A influenciadora digital Vitoria Schneider Telles, esposa do jogador de futebol Alex Telles, surpreendeu seus seguidores ao contar que sofreu um acidente em Nova York. Ela contou que os filhos do casal, Antonella e Alex, assim como o próprio atleta, não estavam no carro no momento da colisão e deu detalhes do ocorrido.

“Pegamos um táxi na frente do hotel, estávamos indo e durante o trajeto conversamos sobre várias coisas, e em determinado momento começamos a falar de Deus. Que é maravilhoso, tudo o que fez em nossas vidas. Estávamos exaltando Deus. Foi questão de segundos, o carro estava em linha reta, o cara de boa, ele virou e entrou em uma van, bateu. Não sei se ele dormiu, se estava bêbado, o que estava acontecendo com aquele homem. Foi assustador, terrível, estamos chocados até agora. A batida foi tão forte, que tivemos até uma falta de memória”, contou. Veja o relato completo!

