Filhos de Marcello Antony possuem trabalho ‘comum' na Holanda

Sem glamour! Marcello Antony revela qual é o trabalho bem longe da fama dos seus filhos na Holanda

Filhos do ator Marcello Antony, Lucas e Louis dispensaram o glamour da vida de fama do pai e foram em busca de um trabalho bem comum. Os dois vivem na Holanda e se tornaram entregadores de comida.

De acordo com o artista, os herdeiros trabalham diariamente como entregadores de um aplicativo com bicicletas. Apesar do trabalho comum e sem glamour, o artista contou que os filhos estão conseguindo um bom rendimento financeiro.

Antony também contou que seu outro filho, Francisco, trabalha como auxiliar de cozinha em um restaurante em Portugal e quer se profissionalizar para ser chef de cozinha.

"Não foi uma imposição minha, de jeito nenhum. Os dois se mudaram para a Holanda e estão trabalhando de Uber Eats, de bicicleta. Portugal não é pais para fazer dinheiro. Na Holanda, o salário mínimo é 2 mil e blau. Eles fazem muito dinheiro. Eles nunca fariam isso no Brasil. Francisco, meu outro filho, é auxiliar de cozinha numa rede de comida natureba, já está quase virando chefe do staff", disse ele na revista Veja.

Por que Marcello Antony está longe das novelas?

O ator Marcello Antony surpreendeu ao revelar o verdadeiro motivo para estar longe das novelas da Globo. O artista contou que criou inimizades nos bastidores da emissora carioca ao recusar o convite para uma novela. Inclusive, ele citou nomes de suas pessoas que ficaram magoadas com ele na época.

Antony disse que recebeu convites para atuar em duas novelas e escolheu uma delas. Com isso, os responsáveis pela outra novela não gostaram da recusa e o ator define como ‘inimizades' que enterraram suas novas oportunidades.

“O Ricardo Waddington me chamou para fazer o Doda em A Favorita, do João Emanuel Carneiro, que Murilo Benício fez de cabelo louro. Só que ao mesmo tempo soube que iam fazer um remake de Ciranda de Pedra, novela das seis. Seríamos eu, Daniel Dantas e Ana Paula Arósio. Recebi os dois convites. Fui numa reunião com o Mário Lúcio Vaz e pedi para fazer a novela das seis. E ele: ‘Marcelo, estou há não sei quantos anos na Globo. Você é o primeiro que me pede para fazer novela das seis e não das oito’”, relembrou em entrevista na coluna Gente, da revista Veja.

E completou: “Aí ele liberou. Só que nisso criei inimizades. João Emanuel e Ricardo Waddington, a partir daquele momento, me vetaram de tudo. Os egos lá dentro enterraram qualquer possibilidade de convites futuros com eles. Mas faz parte do jogo. Trabalhar com TV é administrar egos. Fiquei mais tranquilo ali na periferia, não estava no centro das confusões”.

