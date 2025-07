Filhos de Faustão surgem em vídeo raro falando da intimidade deles; veja

Em vídeo, filhos de Faustão, João Silva e Rodrigo Silva, aparecem respondendo perguntas sobre a intimidade deles; confira as respostas

Os filhos de Faustão, João Silva e Rodrigo Silva, do casamento do apresentador com Luciana Cardoso, gravaram um vídeo juntos. Nesta sexta-feira, 04, o jovem comunicador, que saiu da Band e está no SBT, postou o registro com o irmão e chamou a atenção dos internautas ao falarem um pouco da intimidade deles.

Ao fazerem a brincadeira, os herdeiros do ex-global revelaram algumas curiosidades da relação deles. Os garotos contaram se dividem roupas, quem brinca mais, quem fica mais bravo e outros detalhes da intimidade deles.

"Entre eu e meu irmão, quem é mais provável de...", publicou o primogênito que trabalha na televisão como o pai. Com menos de 18 anos, Rodrigo Silva é mais discreto e faz raras aparições em eventos da imprensa.

No último final de semana, João Silva marcou presença no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David. Na ocasião, ele foi com a mãe e com sua nova namorada, Isabella Kherlakian.

No sábado, 28, o mais novo contratado do SBT comemorou o aniversário da mãe. Ao lado de Luciana Cardoso, o jovem surgiu festejando a data e mostrou o bolo escolhido para o momento.

Veja o vídeo dos filhos de Faustão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaosilva)

João Silva revela como conheceu a nova namorada

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está vivendo um novo amor! Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco nesta terça-feira, 24, ele falou sobre o namoro com a empresária Isabella Kherlakian, com quem assumiu o relacionamento no último dia 16 de junho.