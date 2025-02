Filhos de Cristiano Araújo fazem rara aparição em fotos com o tio, Felipe Araújo

Eles cresceram! O cantor Felipe Araújo encantou os fãs ao dividir fotos inéditas com os sobrinhos, filhos de Cristiano Araújo

O cantor Felipe Araújo encantou os fãs no domingo, 9, ao compartilhar em suas redes sociais duas fotos especiais ao lado dos sobrinhos, Bernardo, de 12 anos, e João Gabriel, de 16, filhos de seu irmão, Cristiano Araújo (1986-2015).

Nos registros inéditos, publicados no Instagram de Felipe, os meninos aparecem com roupas semelhantes ao lado do tio. Os cliques foram compartilhados em celebração ao aniversário do primogênito de Cristiano.

"Aniversário do João Gabriel! Amo vocês meus meninos. Meus príncipes estão enormes", declarou o cantor na legenda da postagem, que rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos seguidores. "Como parecem com o pai! João Gabriel com o mesmo sorriso do Cris", disse uma internauta.

"Como eles estão lindos! Dá do céu nosso Cris com certeza está orgulhoso dos príncipes dele", escreveu outra. "Como estão crescidos!", surpreendeu-se uma terceira. Além dos elogios, os fãs também deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao aniversariante.

Recentemente, Bernardo, caçula de Cristiano Araújo, celebrou a chegada de seus 12 anos com uma festinha ao lado de familiares e amigos. João Reis, avô paterno do menino, dividiu com o público alguns registros da comemoração do neto, que usou uma camisa vermelha que pertencia ao pai.

Confira as fotos dos dois filhos de Cristiano Araújo:

A carreira de Cristiano Araújo

No dia 24 de janeiro deste ano, o cantor Cristiano Araújo (1986-2015) completaria 39 anos de idade. O dono de diversos sucessos sertanejos faleceu aos 29 anos, em 2015, vítima de um acidente de carro quando voltava de um show no sul de Goiás. Confira detalhes da trajetória do artista, que iniciou a carreira aos nove anos, incentivado pela família.

