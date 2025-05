Filho expõe vídeo de Latino fumando e rebate acusações: 'Quis me destruir'

O jovem Guilherme Rocha, também conhecido como Namentti, usou as redes sociais para rebater as declarações feitas por seu pai, o cantor Latino

O jovem Guilherme Rocha, também conhecido como Namentti, usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para rebater as declarações feitas por seu pai, o cantor Latino, que afirmou mais cedo que um de seus dez filhos, atualmente com 26 anos, é dependente químico e tem causado transtornos na família.

Em uma publicação, o rapaz compartilhou o vídeo em que seu pai aparece fumando e legendou: “Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá”, garantiu ele. Guilherme ainda respondeu a um internauta, acusando o pai de ter uma amante e afirmando que o cantor o fez “usar drogas”.

"Convive com ele para tu ver! Só tem fama e dinheiro, mas caráter é zero em si. Não tô falando dele fumar, ele faz o que quiser com a vida dele. Só não seja hipócrita. E outra: ele não me ajuda, mas atrapalha muito me difamando e todo mundo fica do lado dele porque é rico e famoso!", disse.

E completou: "Mas eu convivi. Ele colocava amante novinha dentro de casa, falava que era para mim! Me fez usar droga para c@#@$%! Me abalou psicologicamente varias vezes , então mora com ele para tu conhecer. Nem mulher esse cara sabe segurar, quem dirá filho amar ele! Ele quis me destruir, então deixa eu me defender".

Filho de Latino se manifesta na web — Foto: Reprodução/Instagram

O que disse Latino?

Em seu desabafo, Latino disse que ficou sabendo que era pai do menino quando ele já tinha 18 anos e o levou para morar com ele. O artista chegou a expulsar o filho de casa após ele agredir sua esposa, mas também o acolheu novamente. No entanto, o jovem teria rejeitado as tentativas de ajuda e as oportunidades de emprego oferecidas por ele e pela mãe. Veja o desabafo completo!

