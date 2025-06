Filho do cantor Leandro comove ao falar sobre os 27 anos da morte do pai

Thiago Costa, filho do cantor Leandro, emocionou os seguidores das redes sociais ao falar sobre os 27 anos da morte de seu pai

Thiago Costa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para prestar uma homenagem comovente ao seu pai, o cantor sertanejo Leandro, que morreu há 27 anos.

O jovem compartilhou em seu perfil oficial uma foto do pai e falou sobre a falta que sente dele. Leandro morreu aos 36 anos, em decorrência de um câncer raro no pulmão, chamado tumor de Askin.

"27 anos da sua partida, meu pai, esse com certeza foi o pior dia da minha vida, como sentimos sua falta, seu jeito tímido e simples e com um talento musical ímpar… Infelizmente são os desígnios de Deus, ele é quis que o senhor viesse e cumprisse sua missão brevemente, mas com certeza muito marcante em nossos corações… te amo até o infinito...", escreveu o sobrinho do cantor Leonardo na legenda.

Mais cedo, Lyandra Costa também lamentou os 27 anos da morte de seu pai. Ela resgatou uma foto de quando ainda era criança nos braços de Leandro e o homenageou. "Hoje é um dia em que até a alma dói... 27 anos sem ele. Deixou tanta coisa aqui na Terra. Mas sei que foi chamado por Deus por um propósito maior", escreveu a médica dermatologista.

Além de Lyandra e Thiago, o cantor Leandro também é pai de Leandrinho Costa e Leandro Borges.

Leonardo resgata memórias ao lado do irmão, Leandro

O cantor Leonardo abriu o coração ao falar sobre a morte do irmão, o sertanejo Leandro (1961-1998), que faleceu vítima de um câncer. Durante o programa Fantástico, da Globo, ele relembrou a perda do parceiro e contou como Leandro foi fundamental para que ele seguisse firme no sonho da música.

Durante o papo, o pai de Zé Felipe recordou que o irmão era cuidadoso nas apresentações que fazia para o público. "Ele cuidava de tudo, olhava para o palco, olhava para as luzes. De vez em quando, eu dava uma desafinada, ele olhava para mim com uma cara feia. O músico, cantor, professor, mentor sempre foi o Leandro. Por mim, eu não estaria aqui nunca cantando. Foi difícil, nossa! Difícil, mas sabemos que somos passageiros", refletiu. Saiba mais!

