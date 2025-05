Filho de Virginia e Zé Felipe ganha festa temática em seu mesversário; veja fotos

O pequeno José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completou oito meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar sua vida

O pequeno José Leonardo, filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, completou oito meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar sua vida. Nesta terça-feira, 13, ela compartilhou detalhes da decoração do mesversário do caçula, revelando o tema escolhido para a celebração.

Neste mês, o tema escolhido para a comemoração foi super-heróis da Marvel e da DC. A decoração contou com personagens em tamanho real, como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Batman e Hulk, além de docinhos personalizados, painel e bolo temático que completavam a mesa.

“8 meses José Leonardo. Que Deus abençoe sempre”, escreveu Virginia na legenda do vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais.

A festinha aconteceu após a apresentadora prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado, em Brasília. "Partiu Goiânia! Hoje temos ainda comemoração do aniversário do José Leonardo", avisou ela ao embarcar em seu jatinho particular de volta para casa.

Virginia fala sobre exposição dos filhos

Em recente entrevista ao jornalista Hugo Gloss contou até quando pretende compartilhar a rotina dos filhos. Ela disse que, enquanto eles forem menores de idade, a decisão cabe a ela. Ela é mãe de José Leonardo, nascido em setembro, Maria Flor, de 2 anos, e Maria Alice, de 4.

Segundo Virginia, quando completarem 18 anos e, se desejarem não aparecer mais, ela irá respeitar a vontade deles. “Eles vão ter que me seguir. Chegou lá na frente: ‘Ah, mãe, não quero, não me filma’. Beleza, beijo e segue com a vida. Faça o que você quiser! Mas, enquanto tiverem menos de 18 anos, eu mando, e vai ser assim".

E completou: "E eu não vou virar para eles e falar: ‘Isso é horrível’, ‘Não façam isso’, porque foi isso que me trouxe até aqui. Então, acho que seria muita hipocrisia da minha parte virar para eles e dizer: ‘Nossa, não, não tira foto com fulano, não’, ‘Nossa, não, é horrível essa vida’. É hipocrisia! Elas são assim: quer fazer, faz. Não quer? Não faz e segue o baile”.

