Filho de Patrícia Poeta faz rara aparição ao lado da mãe: 'Parecem irmãos'

A apresentadora Patrícia Poeta dividiu uma foto rara de um momento 'mãe e filho' ao lado do único herdeiro, Felipe Poeta; veja

Patrícia Poeta aproveitou este sábado, 28, em ótima companhia! Por meio das redes sociais, a apresentadora do 'Encontro', da TV Globo, revelou que acompanhou a partida da Copa do Mundo de Clubes entre Palmeiras e Botafogo ao lado do filho, Felipe Poeta.

A comunicadora, é claro, fez questão de registrar o momento 'mãe e filho' junto com o herdeiro, que é discreto e costuma fazer raras aparições em público. " Acompanhando a Copa do Mundo de Clubes com o filhão ", declarou a famosa na legenda.

A publicação rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas a Patrícia Poeta e ao filho. "Que dupla", escreveu uma seguidora. "Lindo igual a mãe", disse outra. "Parecem irmãos!", declarou uma terceira. "Felipe cada dia mais lindo! E você uma diva", comentou mais uma.

Vale lembrar que Felipe Poeta é o único herdeiro de Patrícia. O jovem é fruto do antigo casamento da apresentadora com o diretor geral da Globo Amauri Soares. Os dois ficaram juntos de 2001 a 2017.

A irmã caçula de Patrícia Poeta

Recentemente, a apresentadora Patrícia Poeta chamou a atenção ao surgir com sua irmã mais nova, Paloma Poeta, que também é jornalista. As comunicadoras foram renovar o visual no salão de beleza e impressionaram com o resultado.

Dona de belezas parecidas, a dupla não passou despercebida pelos internautas e mais uma vez chocaram com a forte semelhança. Sorridentes, elas apareceram com os cabelos e maquiagens feitas.

"Dia de dar um trato no visual com a Poeta Junior: Paloma Poeta, minha caçula favorita", escreveu a global na legenda. Nos comentários, os seguidores reagiram. "Gêmeas", disseram sobre a semelhança. "Lindas", elogiaram outros; confira o registro!

