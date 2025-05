Filho de Nicolas Cage, Weston Cage se casa em Beverly Hills

Filho do ator Nicolas Cage, Weston Cage exibe as fotos do seu casamento com Jenifer Alexa Canter

Filho do ator Nicolas Cage, Weston Cage já é um homem casado! Ele celebrou o seu casamento com Jenifer Alexa Canter no final de abril em Beverly Hills, Estados Unidos.

Nas redes sociais, os noivos compartilharam algumas selfies durante a festa e também uma foto do pai do noivo observando a cerimônia de casamento. Em entrevista na revista People, o rapaz falou sobre o seu amor. “Jenifer é meu primeiro, único e último amor. Ela é o amor da minha vida e estou comprometido com ela para sempre. O que tenho com ela é um fenômeno divino e incomparável”, disse ele.

Vale lembrar que Weston e Jenifer assumiram o romance em novembro de 2024, ficaram noivos em março de 2025 e se casaram apenas um mês depois. Antes de conhecê-lo, o rapaz já foi casado com Nikki Williams, Danielle Cage - com quem teve dois filhos - e Hila Cage Coppola - com quem teve filhas gêmeas.

Casamento de Weston Cage e Jenifer Alexa Canter - Foto: Reprodução / Facebook

A declaração de amor de Weston Cage

Ao compartilhar as fotos do casamento em um post no Instagram, Weston Cage aproveitou para escrever uma declaração de amor para Jenifer Alexa Canter.

"Sinto-me imensamente honrado em anunciar que estou casado com minha chama gêmea, exatamente como o criador pretendia o tempo todo. Eu te amo mais do que qualquer homem que você já amou. O que tinha que ser será para sempre e eu sempre protegerei você e nosso casamento, incontestavelmente dado por Deus, por todos os meios necessários. Este é o maior milagre da minha existência, pois vejo a razão pela qual nasci e a própria divindade toda vez que olho em seus olhos astronomicamente belos. Nossos sonhos são os sonhos de Deus para o mundo. Sua alma e ser sagrados são a chave dinâmica em cada nuance e detalhe que destrancou meu coração, pois ele sempre foi seu. Somos livres e agora podemos libertar o mundo juntos. A perfeição vem em segundo lugar em relação à profunda grandeza que você é. Você tem o príncipe e o cavalheiro em mim e sua fera devotada para todo o sempre agora", escreveu.