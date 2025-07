Filho de Marília Gabriela faz relato após ver casamento do ex-namorado: 'Doeu'

O ator Theodoro Cochrane, um dos filhos da apresentadora Marília Gabriela, compartilhou um desabafo após saber do casamento de seu ex-namorado

O atorTheodoro Cochrane, um dos filhos da apresentadora Marília Gabriela, usou suas redes sociais na noite desta segunda-feira, 15, para compartilhar um desabafo após saber do casamento de seu ex-namorado, de quem se separou há quatro anos. Sem citar nomes, ele contou como se sentiu diante da situação.

"A última pessoa que disse que me amava e que queria passar a vida comigo se casou dia destes, e eu fiquei sabendo por um post de uma amiga em comum. Em comum, não, porque a gente nunca mais trocou qualquer palavra desde que eu me separei, há quatro anos. Nesse post, a amiga dizia que o amigo dela havia se casado com o amor da vida dele", iniciou.

"Essa descoberta aconteceu minutos antes de eu entrar em cena para reavaliar a vida e a finitude com a minha mãe. E doeu. Uma dor amadurecida, solene, definitiva", continuou ele, que disse que ele e o ex-namorado são "intelectualmente diferentes" e "emocionalmente opostos" e que o término foi abrupto.

"Em determinado momento, a história acabou e doeu muito. Ajudou o fato de meu pai ter morrido e eu estar desempregado. Foi abrupto o rompimento, como geralmente é pra quem é surpreendido com a notícia do término. Por mais que ela já ronde há tempos o relacionamento. O fim sempre tem um gosto de fracasso", pontuou.

O ator contou ainda que ver esse amor eterno ser celebrado com outra pessoa gera um sentimento de "melancolia" e "incompetência". "Afinal, o meu ego ferido faz questão de cobrar: por que eu não fui melhor com esse amor? Por que eu botei tudo a perder? É muito interessante como o nosso cérebro lida com o trauma".

Ele contou ainda que parou de seguir a tal amiga que fez a publicação sobre o casamento. "Por proteção e covardia, sei lá. E voltei à minha atual vida construída diariamente há anos, e que me orgulha, pois realmente eu sou cada vez mais consciente de quem eu sou, e isso é lindo. Mas terrivelmente mutável. Afinal, o que eu sou hoje, provavelmente vai ser ridículo no futuro, e isso traz algum conforto. E aí que eu penso: que nada, nem ninguém tem tanta importância assim. Mas tem", finalizou.

