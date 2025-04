Filho de Maíra Cardi se pronuncia após acusações da ex-namorada: 'Não vou me calar'

Casamos nosso filho ❤️ Tenho tantas coisas para contar, para falar, para dividir de lindo com vcs! Mas esse nosso bate papo ficará para meu próximo vídeo! Fiz algumas imagens para vcs se sentirem lá comigo, e estou subindo aqui para vocês! Mas o que está aqui dentro o que eu senti, as conversas que não foram filmadas, as lágrimas e palavras ditas eu sinto amanhã! Ganhei uma filha! Eles são um casal muito lindo, que orgulho, de alegria de Deus ter sido tão bom com todos nós abençoando essa nova! Tive ele aos 17 mae solteira, peguei muito metrô ônibus sofrendo Abu… fiquei muitas noites sem comer para poder dar conta de coisas de adulto! Ver ele feliz construindo um na família me vem um filme inteiro pela mente! Obrigada Deus a gente conseguiu Tenho muito orgulho de vc meu filho!! Se eu pudesse pedir um filho tão bom e uma nora tão boa, eu erraria no pedido! Eles são além do que eu poderia pedir. Vestido @maison.esposare Organização e produção Twggy Kutkiewicz Cerimonialista Izis Dorileo