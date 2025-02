Filho de Leonardo mostra árvore genealógica da família do cantor; veja

Com cinco irmãos, sobrinhos e cunhadas, filho de Leonardo mostra árvore genealógica da família construída pelo sertanejo

O filho de Leonardo, Matheus Vargas, chamou a atenção ao mostrar a árvore genealógica de sua família. Em um vídeo, o cantor exibiu um quadro com bonequinhos na parede e que mostrava os seis herdeiros do sertanejo.

Pelo o objeto é possível entender melhor como foram construídas as novas gerações da família do famoso. No topo, Leonardo surgiu com Poliana Rocha e, em seguida, os filhos dele e seus respectivos parceiros. Os netos dele também apareceram no quadro.

"Pega essa árvore genealógica então", divertiu-se Matheus Vargas ao exibir como aconteceu a formação de tudo.

É bom lembrar que Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

Confira a árvore genealógica da família de Leonardo:

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Nesta quarta-feira, 05, alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo. Saiba mais o que ela disse aqui!

