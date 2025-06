Filho de Latino reage após briga com o pai: ‘Aguardando uma retratação’

Depois de atrito na mídia com o pai, o filho do cantor Latino se pronuncia sobre possibilidade de reconciliação com o pai

Filho do cantor Latino, o jovem Guilherme Namentti se envolveu em uma polêmica com o pai após o artista fazer acusações sobre a postura do filho na vida. Agora, o rapaz reagiu e disse que espera uma retratação do pai e quer se reconciliar com ele.

"Estou aguardando uma retratação dele [o pai] sobre tudo. As agressões das quais ele me acusou nunca existiram, com exceção da dependência alcoólica, essa, sim, eu assumo e sei que trouxe muitos problemas entre nós. Nessa parte, eu reconheço que não sou santo e realmente peço perdão a ele por ter trazido essa decepção. Um ano da minha vida em que me afundei no álcool... Eu tomava uma garrafa de vodca por dia e fumava três carteiras de cigarro. E por aí vai...", disse ele em entrevista ao Jornal Extra.

Então, ele completou sobre a polêmica que tomou conta das redes sociais. "Aprendi que não se paga o mal com o mal! Meu pai me atacou primeiro, mas estou aberto ao diálogo com ele nessas terapias para tentar entender onde podemos consertar o que erramos. Acredito que, se ele, meu pai, o cantor Latino, com 30 anos de carreira, tiver humildade e conseguir relevar tudo o que causou na minha vida, eu, sendo filho dele, acredito que ele reconhecerá que, apesar de todos os problemas que um filho possa ter, nada justifica o que ele fez. Pois todos vocês sabem: partiu dele expor isso publicamente. E é sobre isso", declarou.

Saiba o que Latino falou sobre o filho

O cantor Latino disse que está sendo alvo de ameaças de um dos filhos. Ele contou que conheceu o rapaz apenas quando ele já era adulto e que a relação deles está difícil por causa da personalidade do jovem. "Trouxe ele pra perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda pra várias pessoas inclusive para minha propria banda. Trouxe ele pra trabalhar comigo. [...] Inclusive agredido minha mulher, a minha atual mulher quando ela tava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a covid para dentro de casa. Deixou todo mundo com a covid. Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai, ele tinha um problema mais sério do que isso que era a dependência química", continuou.

Assim, ele falou que acredita que o filho é dependente químico. "Existe o que a gente chama de 'pobre-coitadismo', em que as pessoas, por algum motivo, preferem mergulhar na bebida e nas drogas para se aliviar ou justificar um passado, uma infância ou adolescência que não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso porque não tive pai presente, e muitas vezes não tive mãe presente, e nem por isso me tornei um cara mau caráter. Esse meu filho, convivendo com ele, pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia", comparou.

Por fim, desabafou: "Estou cansado de ser extorquido pelo meu filho. Não aguento mais. Ele passou a vida inteira dizendo que se abrisse a boca para falar mal de mim, as pessoas iriam acreditar nele. Eu dava dinheiro porque não queria que as pessoas vissem que ele é mau caráter e o maltratassem... eu estava entendendo que esse dinheiro, em vez de ir para o sustento dele, estava indo para o álcool e para as drogas. Parei de ajudar porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa".

