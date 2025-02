Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício exibe boa forma em novo vídeo

O modelo Pietro Antonelli, de 19 anos, vem fazendo sucesso não apenas nas passarelas, mas também conquistando fãs nas redes sociais

Arrasando corações! Pietro Antonelli, de 19 anos, filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, causou alvoroço na mídia ao compartilhar um vídeo se arrumando. A publicação gerou uma enxurrada de comentários dos seguidores, que elogiaram a beleza e físico do rapaz. "Quentíssimo!", escreveu um internauta, refletindo o entusiasmo do público.

O novo modelo vem conquistando cada vez mais espaço nos últimos meses e fez sua estreia nas passarelas na última edição da São Paulo Fashion Week. Com seu 1,83 m de altura, o jovem é a uma grande aposta da 40 Graus Models, agência famosa que revelou outros artistas.

Em entrevista concedida ao jornal Extra, o modelo comentou sobre sua relação com a moda e sua trajetória profissional. "Faço fotos desde pequeno e gosto. Me interesso muito por moda e tal. Mas o maior motivo de eu trabalhar também nessa área é por encaixar muito bem no meu estilo de vida, saudável e ativo", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pietro Antonelli (@nelli.astr)

Carreira musical

Apesar de seu crescente sucesso no mundo da moda, o verdadeiro sonho de Pietro Antonelli está na música. Ele revelou que sua carreira musical começou ainda na adolescência, e desde então ele se dedicou a compor, produzir e cantar suas próprias músicas. Para ele, a música é uma parte fundamental de sua identidade e profissão.

"Minha profissão é música, trabalho com isso desde a minha adolescência. Eu canto, produzo, escrevo, faço tudo...", diz Pietro, destacando sua paixão e envolvimento direto com todos os aspectos do processo musical. Ele também ressalta que, embora atuar nunca tenha sido uma ambição para ele, não descarta a ideia de explorar essa área no futuro, caso surja uma oportunidade interessante. No entanto, ele deixa claro que sua prioridade é a música, e se alguma vez decidir atuar, faria isso de forma paralela à sua carreira musical, assim como já faz com a moda.

Leia também: Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício dá detalhes de carreira musical