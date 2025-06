Filho de Francisco Cuoco relata últimos momentos ao lado do pai: 'Sereno'

Filho de Francisco Cuoco, Diogo Cuoco contou que conversava diariamente com o pai durante internação; ator faleceu aos 91 anos

A partida de Francisco Cuoco mexeu bastante com os fãs da teledramaturgia brasileira. O ator faleceu aos 91 anos na última quinta-feira, 19, após passar quase 20 dias internado em um hospital em São Paulo.

Em entrevista ao 'Fantástico', Diogo Cuoco, um dos filhos do veterano, recordou os últimos momentos ao lado de Francisco e revelou que o ator estava 'sereno e tranquilo', apesar da internação. O herdeiro do artista ainda contou que conversava diariamente com o pai, incluindo visitas ao hospital e chamadas telefônicas.

" Ver que ele estava bem, que estava sereno, que ele estava tranquilo, sabendo dos desejos dele, o que ele queria, o que não queria, acho que isso traz essa paz para a gente ", declarou o empresário.

" Meu pai era o meu maior amigo. Muita coisa foi dita, eu lembro que tinha dias que meu pai me ligava, justamente porque ele queria desabafar, falar coisas sobre amor, sobre [nosso] relacionamento e ele pedia para eu ir ao hospital falar com ele", continuou o filho de Francisco Cuoco.

Em seguida, Diogo Cuoco revelou que o veterano chegou a assistir ao episódio de 'Tributo', exibido nas últimas semanas na TV Globo em sua homenagem. "Eu estava com ele no hospital, a gente estava conversando. Ele estava com um pouco de sono e acabou dormindo. Mas viu um pouco, acordava e dormia ", relembrou.

Por fim, o filho de Francisco Cuoco falou sobre a longevidade do ator: "Muito da longevidade dele foi o amor que ele mantinha pelo ofício, pelo trabalho. Foi isso que o manteve vivo. Quando olho para a história do papai, tenho muito orgulho. Ele continua aqui, seja na memória das pessoas, por tudo o que ele fez, por tudo o que ele representou ", declarou.

Lima Duarte fala sobre a morte de Francisco Cuoco

O ator Lima Duarte, de 95 anos, lamentou a morte de Francisco Cuoco, aos 91 anos de falência múltipla de órgãos. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o veterano da teledramaturgia brasileira falou sobre o amigo.

"Tão querido, tantos anos juntos, tanto tempo vivendo vidas tão lindas que não é desse mundo, é do outro mundo, das novelas. Chico Cuoco, querido, que você faça um bom caminho, como fez na vida, até o eterno, até o para sempre, mas espere aí, que eu estou a caminho também, claro, umas lamentações idiotas que de vez em quando eu faço.Esse é o Francisco Cuoco, que Deus o tenha, mas que Deus o tenha no melhor que Deus tem, para hospedar os amigos. Eu sei que é lá que você vai viver. Adeus, Chico", declarou.

Leia também: Filhos de Francisco Cuoco se despedem do pai no velório em SP