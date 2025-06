Filho de Faustão, João Silva posa em clima de romance com influenciadora; veja quem é

O apresentador João Silva, filho de Faustão, compartilhou novos registros e mostrou que está conhecendo uma influenciadora digital

O apresentador João Silva, filho de Faustão, usou as redes sociais neste domingo, 15, para compartilhar novos registros e mostrou que está conhecendo uma influenciadora digital. O novo contratado do SBT posou em clima de romance com Isabella Kherlakian, fundadora de uma grife e formada em moda.

Na publicação, ele compartilhou um carrossel de fotos em que apareceu viajando com a personalidade da internet em uma aeronave particular. Em outro clique, os dois posam abraçados em uma sala rústica, com lareira e cabeças de cervos empalhadas nas paredes ao fundo. Juntos, eles também beberam cerveja e aproveitaram um passeio a cavalo.

Discreto em relação à vida pessoal, o filho de Faustão não confirmou o relacionamento. Ainda assim, nos comentários, internautas desejaram felicidades ao casal. “Tá apaixonado o menino”, apontou um. “Eu amo esse casal”, comentou outro. “Lindos! Deus abençoe”, escreveu uma terceira pessoa.

Quem é Isabella Kherlakian?

Segundo informações do portal LeoDias, a jovem já realizou diversos cursos voltados para a área da moda na Universidade das Artes de Londres, como direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.

Com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, sua principal formação foi no Istituto Europeo di Design. Além disso, já trabalhou como assistente de relações-públicas e assistente de estilo.

Quem são os outros herdeiros de Faustão?

O apresentador Faustão é pai de três filhos: Lara, João Guilherme e Rodrigo. A filha mais velha dele é fruto do antigo relacionamento com a artista plástica Magda Colares. Enquanto isso, os dois filhos mais novos são frutos do atual casamento dele com a produtora e ex-modelo Luciana Cardoso. Veja foto dos três juntos!

