Filho de Eva Wilma homenageia a atriz nos 4 anos de sua morte

Filho de Eva Wilma, o músico John Herbert Jr resgatou um vídeo especial junto com a atriz ao recordar os 4 anos de seu falecimento

Dia de saudade na família de Eva Wilma! Na quinta-feira, 15, data em que completaram-se 4 anos da morte da atriz, o músico John Herbert Jr., filho da veterana, prestou uma bela homenagem ao ícone da teledramaturgia brasileira.

Por meio das redes sociais, Herbert resgatou o trecho de uma apresentação realizada ao lado da mãe. No vídeo, registrado durante o espetáculo 'Casos e Canções', Eva aparece cantando a cantiga 'A Cigarra e a Formiga', de Braguinha.

" Hoje 4 anos de sua partida. Obrigado mãe. [...] Com vocês ‘A Cigarra e a Formiga’, musicada por Braguinha, que faz parte da memória e da cultura brasileira e que tivemos o privilégio de interpretar no nosso espetáculo ‘Casos e Canções’, e que agora está no ar de volta. Viva Eva Wilma!", escreveu o filho da atriz na legenda.

Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos familiares e destacaram o quanto a veterana faz falta. "Sua mãe, tão querida, tão especial! A luz eterna brilha para ela", declarou uma seguidora. "Poxa! Quatro anos já? Parece que foi ontem. Saudades dessa grande atriz", disse outra. "Pra sempre! Nossa amada Eva…", falou uma terceira.

Eva Wilma faleceu no dia 15 de maio de 2021, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Na época, a artista lutava contra um câncer de ovário, que se espalhou pelo organismo e causou uma insuficiência respiratória.

Além de John Herbert Jr., a veterana também é mãe da diretora de teatro Vivien Buckup. Os dois são frutos de seu casamento com o ator John Herbert (1929-2011).

A causa da morte do ex-marido de Eva Wilma

O ator John Herbert, que está no ar na Globo como Agenor Barbosa na reprise de A Viagem (1994) transmitida no Vale a Pena Ver de Novo, morreu em 2011, aos 81 anos, após complicação de uma doença crônica no pulmão. O intérprete foi ex-marido da também atriz Eva Wilma (1933-2021), com quem fez um dos casais mais famosos da televisão nos anos 1950.

Enquanto o público revive os dilemas espirituais de A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo, a presença de John Herbert como o personagem Agenor Barbosa reacende memórias de um artista que marcou época.

Morto em 2011, o ator enfrentou complicações causadas por enfisema pulmonar, doença que o acompanhava há anos. Sua trajetória, no entanto, vai muito além da novela atualmente em reprise; confira mais detalhes da carreira de Herbert!

