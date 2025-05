Filho de Bruno, Enzo Rabelo fala sobre seguir a carreira do pai: 'Nunca tive medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Enzo Rabelo fala sobre seu amor pela música, o apoio do pai Bruno e o lançamento do seu novo EP

Enzo Rabelo, filho do cantor Bruno, da dupla com Marrone, lança nas plataformas digitais nesta quinta-feira, 15, o EP Tempo Certo. O novo trabalho conta com seis faixas que revisitam o início de sua carreira e mostram sua evolução.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o artista de 17 anos falou sobre seu amor pela música e o apoio que recebeu do pai ao decidir seguir os passos dele. "Sempre fui um louco apaixonado em música, desde neném. Já teve caso de estar em show do meu pai quando ainda era um neném e acabar desmaiando de sono, pois fiquei até último segundo olhando ele cantar. E não existe nada na face da terra que me faça sentir isso, sabe? A música é tudo para mim", afirmou o cantor.

Apesar de Bruno não querer que o filho seguisse a mesma profissão, já que sabia das dificuldades que enfrentou para se consolidar, com o tempo ele entendeu o desejo do herdeiro e deu total apoio. " Meu pai sempre me apoiou em tudo ! No começo, ele não queria porque existem as dificuldades, mas com o tempo isso passou, sabe? Ele sempre me apoiou muito, muito, muito", ressaltou.

Enzo contou que não teve medo de ser comparado com o pai. " Eu nunca tive medo de comparação , sempre soube que ia ter e tem até hoje, mas é algo que nunca me afetou. Nunca foi para dentro de casa e nunca me afetou em nenhum sentido, sempre foi um incentivo, inclusive, porque a comparação com meu pai é a melhor de todas", garantiu ele, que sempre conversa com o pai sobre todos seus projetos. "Conversamos sobre tudo, a gente tá sempre dentro de todos os projetos juntos, todos os pensamentos e gostos, a gente tá ali pensando junto."

O novo álbum

O novo EP de Enzo Rabelo conta com novas versões de músicas que já foram lançadas por ele. Uma das razões para a regravação foi a sua mudança vocal. "A gente muda bastante ao longo do tempo", ressaltou o cantor, apontando outras transformações que viveu desde que cantou pela primeira vez, quando tinha 10 anos.

"Além da minha voz, acho que a gente muda um pouco a maneira de pensar, a gente evolui com o tempo. Graças a Deus, eu consegui aprender bastante nesses anos. E a gente colocou uma roupagem diferente nas músicas porque ao vivo é uma pegada diferente, show, a gente conseguiu colocá-las de uma forma mais animada, nessa pegada nostálgica. Então, musicalmente falando, eu fiquei muito feliz com o resultado", contou.

Ele também falou sobre reviver os sucessos da sua carreira nesse álbum. "Foi um sonho para mim, porque é a minha história inteira, é tudo que eu dediquei na minha vida inteira. Então as pessoas, as crianças e os adolescentes, chegam e falam: 'eu cresci te ouvindo, você marcou minha infância'. Quando escuto isso de muita gente, o coração pula para fora e não tem o que falar, é só agradecer a Deus por todo esse amor, que não cabe no coração", vibrou.

Uma das músicas que estará no álbum é Pai, por quê?, que Enzo Rabelo gravou com Bruno. "É uma música muito marcante, a gente lançou ela em um momento muito necessário. Foi muito importante poder lançar e ajudar muita gente, ajudar famílias a se expressarem, a se unirem. Então, é muito gratificante", afirmou o artista, que pretende cantar outras músicas com o pai no futuro. "Com certeza quero lançar mais músicas com ele! Cantar com o meu pai sempre vai ser um sonho para mim."

Por fim, o cantor revelou seus planos após o lançamento desse EP. "A gente pretende lançar álbum, singles, a história só está começando. Se Deus quiser, tem muito amor e muita, muita música, vamos conseguir acertar muito", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Rabelo (@enzorabelooficial)

Leia também:Marrone recebe alta hospitalar após sofrer queda em show