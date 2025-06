Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt é flagrado em Los Angeles e comportamento chama atenção

O comportamento do jovem Pax Jolie-Pitt, filho da atriz Angelina Jolie e do ator Brad Pitt, chamou atenção da mídia internacional

O jovem Pax Jolie-Pitt, filho da atriz Angelina Jolie e o ator Brad Pitt, tem chamado atenção da mídia internacional. Em meio ao processo de divórcio dos pais, o rapaz foi visto por paparazzi e por populares circulando pelas ruas de Los Angeles, na companhia de amigos, entrando e saindo de bares e casas de striptease. Com isso, passou a ser rotulado por veículos estrangeiros como o ‘filho-problema’ do ex-casal.

A informação foi divulgada pelojornal britânico DailyMail, que informou também que o jovem precisou da ajuda de amigos para se levantar e caminhar após deixar o hotel Chateau Marmont na noite de sábado, 31.

Vestido com uma camiseta preta e calça bege, ele parecia estar com dificuldades para se equilibrar ao sair do ponto de encontro de celebridades. Amigos chegaram a segurá-lo enquanto ele tropeçava na calçada, mas o passeio continuou e eles entraram em um clube de strip-tease local.

Quantos filhos Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram?

Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram seis filhos juntos. Eles adotaram três filhos: Maddox, de 23 anos, Pax, de 21 anos, e Zahara, de 19 anos. E também tiveram 3 filhos biológicos: Shiloh, de 18 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 16 anos.

Angelina Jolie e Brad Pitt assinaram o divórcio após 8 anos

De acordo com o site da revista People, os dois assinaram o divórcio no dia 30 de dezembro de 2024, informaram os advogados dela. Os dois lutaram na justiça por 8 anos por causa dos bens juntos e os herdeiros.

A separação deles aconteceu em setembro de 2016, quando ela entrou na justiça alegando diferenças irreconciliáveis e pediu o divórcio. Na época, os dois estavam casados há dois anos e juntos há 12 anos.

Em 2019, eles foram declarados legalmente solteiros pela justiça, mas a batalha na justiça continuou. Eles ainda brigavam pelos filhos e por uma vinícola francesa.

