Filho de Andressa Urach revela por que não a chama de mãe

Arthur Urach conta o verdadeiro motivo para não chamar Andressa Urach de mãe e a chama pelo primeiro nome

Filho da modelo Andressa Urach, o influencer Arthur Urach contou uma curiosidade de sua família. Nas redes sociais, ele foi questionado pelos seguidores sobre o motivo para não chamar Andressa de mãe. Ele sempre escolhe chama pelo primeiro nome.

“Muita gente me faz essa pergunta, mas é o seguinte: a Andressa, toda vez que eu vou falar com ela e eu tento chamar ela te mãe, ela não ouve. Aí eu chamo de Andressa e ela ouve. Aí eu meio que me acostumei a chamar ela de Andressa”, disse ele.

Arthur também foi questionado sobre sua carreira na música e disse: "Gente, eu ainda sou DJ. Eu tô um pouquinho parado porque eu estou organizando algumas coisas da minha vida, mas assim que eu voltar para São Paulo, por volta do dia 15, eu vou começar a abrir a minha agenda”.

Teste de Andressa Urach

A modelo Andressa Urach esteve em um post de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) nesta segunda-feira, 30, junto com seu filho, Arthur. Nas redes sociais, ela explicou o motivo de ter ido procurar um médico.

Urach disse que foi ao posto para fazer o teste rápido de HIV, que detecta se a pessoa possui o vírus em sua corrente sanguínea. Ela teve o resultado negativo e aproveitou para buscar a medicação PrEP, que é uma das formas de prevenir o HIV.

"Hoje eu vim no posto de saúde para buscar meu PrEP - é um remédio que o SUS fornece para você evitar pegar HIV - e isso é incrível. Acabei de fazer o teste rápido e estou aguardando o resultado para provar que não tenho HIV”, disse ela, que logo informou que o resultado do exame foi negativo.

A musa passou pela consulta com o médico e ainda tomou vacinas. "A gente tem que se cuidar, prevenção é fundamental, ainda mais quando a fala de uma doença que mata tantas pessoas. Graças a Deus os exames estão ótimos. Nos exames deu tudo bem. A gente toma um remédio por dia”, afirmou.