Filhas de Virginia combinam look em visita ao SBT pela 1ª vez; veja!

A influencer Virginia Fonseca leva os três filhos para a gravação do Sabadou, que aconteceu na emissora nesta segunda-feira, 9

Nesta segunda-feira, 9, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, levou os filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois e José Leonardo, de oito meses para conhecerem o SBT . Isso porque os pequenos acompanhram a mãe, pela primeira vez, nas gravações do Sabadou com Virginia, que acontece na emissora, em São Paulo.

Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram, Virginia anunciou: “Tivemos presenças especiais na nossa gravação de hoje do Sabadou. Foi tão incrível ver eles conhecendo tudo e se divertindo, obrigada Deus por tudo e por tanto”, escreveu na legenda da publicação.

As imagens, inclusive, chamam a atenção para as meninas, que surgiram combinando os looks compostos por um conjunto marrom .

Zé Felipe mudou de casa

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Juntos há cinco anos, eles afirmaram, em comunicado publicado nas redes sociais, que continuarão próximos para criar os filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O cantor, inclusive, já se mudou da mansão onde morava com a família, vizinha à nova casa. Recentemente, o casal negou que a separação tenha sido por traição e que teria sido uma estratégia de marketing para alavancar as músicas de Zé ou a Wepink, marca de beleza de Virginia.

SBT esclarece motivo de nova regra na plateia do programa de Virginia

Nesta sexta-feira, 6, a área de comunicação do SBT informou o verdadeiro motivo para a proibição do uso de aparelhos celular pela plateia do programa Sabadou, da emissora.

Segundo comunicado à imprensa, o SBT informou que esta foi uma decisão tomada pelo departamento de plateias para evitar atraso na gravação. Com isso, a mensagem encerrou os rumores de que teria sido um pedido da influencer após sua separação. Confira!

