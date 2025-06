Filhas de Malvino Salvador seguem os passos de Kyra Gracie no jiu-jitsu; veja

Elas cresceram! Filhas de Malvino Salvador e Kyra Gracie seguem os passos da mãe no esporte e participam de evento especial de jiu-jitsu

A esposa de Malvino Salvador, Kyra Gracie, comemorou os 100 anos de jiu-jitsu no Brasil e a graduação de vários alunos no esporte neste sábado, 14. Em sua rede social, a faixa preta postou registros do momento especial e chamou a atenção ao surgir com as filhas.

Ao lado do esposo, a atleta posou com as herdeiras, Ayra e Kyara, que apareceram usando uma roupa rosa e medalhas no pescoço. Além das garotas, outros herdeiros de famosos participaram da graduação. A filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti foi uma das presentes.

Além desses nomes conhecidos, Isis Valverde, Sophie Charlotte, Rômulo Estrela, Thaila Ayala, Sthefany Brito e Aline Riscado também têm filhos praticantes de jiu-jitsu na Gracie Kore.

"Que dia inesquecível! Temos os melhores alunos e alunas do mundo e posso provar. Quero agradecer a todos que vieram, que prestigiaram, que vibraram com cada aluno(a) nesse momento tão especial. Celebramos 100 anos da Família Gracie, mas, mais do que isso, celebramos conquistas pessoais, sonhos realizados e histórias sendo escritas no tatame. Pra mim, ver essa energia, esse amor, essa entrega… é impossível não me emocionar. Obrigada por fazerem parte disso e vamos para mais cem anos", disse Kyra Gracie ao postar fotos do evento.

Vale lembrar que Malvino e Kyra são pais de Ayra, de 10 anos, Kyara, de 8 e Rayan, de 3. O ator ainda é pai de Sofia, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ana Ceolin.

Kyra Gracie e Malvino Salvador com as filhas Ayra e Kyara

Rafa Vitti e Kyra Gracie

