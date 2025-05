Filha do cantor Leandro faz primeira aparição após dar à luz Isabela

Filha do cantor sertanejo Leandro, Lyandra Costa fez uma aparição nas redes sociais após o nascimento de sua filha, Isabela

Filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), a médica Lyandra Costa fez uma aparição nas redes sociais após anunciar o nascimento de sua filha, Isabela, fruto de seu casamento com Lucas Santos, nesta terça-feira, 6. De pijama, ela exibiu o corpo no pós-parto e contou que se arrumou para aproveitar essa nova fase da maternidade.

"Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens que nós recebemos pelo nascimento da nossa filha amada e querida. [Olha minha] mão na barriga", falou Lyandra, que apareceu de pijama. Em seguida, ela contou como está sua rotina com a recém-nascida.

"Já tomei meu banho da noite e já estou pronta para dar mamar a noite inteira. Pensa em uma menina que gosta de mamar, gente. Ela não quer sair do meu peito. Ama mamar, então já me preparei, já passei minha maquiagem, porque sou dessas no puerpério. Eu uso maquiagem, me arrumo, preciso me sentir bem comigo mesma. Estou pronta para uma noite maravilhosa com a Bebella."

Lyandra Costa fala sobre maternidade - Foto: Reprodução/Instagram

O anúncio do nascimento da filha de Lyandra Costa

A filha do cantor sertanejo Leandro, que já é mãe de José, de dois anos, postou fotos com a herdeira após o parto e falou sobre a sua chegada. "Meu Deus!!!! Quanta emoção… ela nasceu e nós renascemos mais uma vez!", afirmou a médica dermatologista.

Em seguida, Lyandra se declarou. "Um amor que transborda e multiplica! Obrigada Pai por essa imerecida graça! Te amamos muito, minha filha! Você e seu irmão são a maior materialização do amor de Deus por nós!", finalizou.

Lucas também postou foto do nascimento da filha e celebrou o momento especial. "Minha filha, nós te amaremos para sempre! Seja bem-vinda, Isabela - 'consagrada por Deus'", escreveu o papai na legenda.

Leia também: Filha do cantor Leandro relata sonho com o pai na reta final da gravidez