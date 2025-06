Filha do cantor Guga Fraga morre aos 10 anos em Pernambuco

Acidente fatal: Filha do cantor Guga Fraga, da banda Pagunça, morreu aos 10 anos de idade após acidente em condomínio

A família do cantor Guga Fraga, vocalista da banda Pagunça, está de luto. A filha dele, Maria, morreu aos 10 anos de idade na sexta-feira, 20, após um acidente na piscina de um condomínio no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o site G1, a menina foi encontrada desacordada dentro da piscina por familiares. O resgate foi acionado e ela foi levada de helicóptero do Samu para o hospital, mas não resistiu e veio à óbito.

A morte dela foi registrada como afogamento e a Polícia Civil investiga o caso. Por enquanto, a família não se pronunciou sobre o falecimento.

A banda Pagunça tem 30 anos de carreira e toca samba e pagode.

Morte da cantora Faby Bezerra

A cantora de forró Faby Bezerramorreu aos 36 anos, na última quinta-feira, 19, em Fortaleza. Ela estava em tratamento contra um câncer no colo do útero desde 2023, diagnosticado pouco após o nascimento do filho caçula. O falecimento foi confirmado por meio de um comunicado nas redes sociais.

"Com profunda dor e imensa tristeza, nos despedimos de Faby Bezerra cantora talentosa, mulher de luz e mãe amorosa. Sua voz encantava, sua presença acolhia, e seu amor deixava marcas por onde passava", compartilharam amigos nas redes sociais.

Segundo informações do portal g1, mesmo após iniciar o tratamento contra o câncer no colo de útero, Faby seguiu se apresentando em shows. Porém, com a recidiva do câncer, enfrentou perda de peso, queda de cabelo e precisou se afastar dos palcos.

Ela deixa marido e quatro filhos. O velório aconteceu em Fortaleza na manhã desta sexta-feira, 20. Já o enterro foi realizado no fim da tarde no município de Limoeiro do Norte.

