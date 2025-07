Filha de Vanusa relembra como se sustentou após sair de casa aos 14 anos: 'Eu decidi'

Filha dos cantores Vanusa (1947-2020) e Antonio Marcos (1945-1992), a artista Aretha Marcos fez um desabafo sobre sua trajetória profissional

Filha dos cantores Vanusa (1947-2020) e Antonio Marcos (1945-1992), a artista Aretha Marcos publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira, 3, no qual faz um desabafo sobre sua trajetória profissional. Ela decidiu falar sobre o assunto após uma notícia sobre o período em que trabalhou como faxineira voltar à tona.

No vídeo, a artista afirmou que começou a trabalhar cedo. "Mais de dez artistas globais, artistas famosos passaram a me seguir e me parabenizaram por trabalhar como faxineira. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na minha vida... eu saí de casa com 14 anos, trabalhava com teatro, com comida. Eu já trabalhei para me autossustentar, para ser independente porque eu decidi que eu não queria viver a vida que a minha mãe vivia", contou ela.

No relato, Aretha contou também que chegou a morar em uma pensão e tirava o sustento vendendo comida nas ruas. Ela também revelou ter trabalhado no campo, onde plantava e colhia. "Eu tenho calos nas mãos. Também já trabalhei como mochileira, comprando roupas no Brás, vendendo para as pessoas. Cantei dez anos na noite em bares para sustentar a minha filha", recordou.

Após engravidar, Aretha Marcos começou a vender pão de mel nas ruas para custear o pré-natal da filha. "Por isso a minha filha se chama Mel. Eu vendia pão de mel na rua com uma barriga deste tamanho", declarou.

Ela recordou que atuou como faxineira durante uma fase difícil. "Qualquer trabalho é digno. Indigno é explorar o trabalhador. Indigno é usar um artista para se promover sem nenhuma forma de retribuição, porque a vida é dar e receber. Então indigno é explorar a inteligência de um artista, as criações de um artista, a imagem de um artista, a vida privada de um artista (...) Eu nunca explorei nem meus pais para aparecer na mídia".

Ela encerrou dizendo que hoje trabalha como terapeuta e lamentou a forma como voltou à tona a notícia sobre seu trabalho como faxineira. "Noticiar... que eu trabalho com faxina novamente, meses depois foi feito no intuito de abafar a minha plataforma", contou ela.

Veja o vídeo completo:

