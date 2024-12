Filha de Tom Cruise e Nicole Kidman faz rara aparição nas redes sociais

Bella Kidman Cruise, filha dos atores Tom Cruise e Nicole Kidman, compartilhou uma foto rara mostrando o rosto em suas redes sociais

Recentemente, a filha de Tom Cruise e Nicole Kidman compartilhou uma foto raríssima em suas redes sociais. Bella Kidman Cruise é uma artista plástica e costuma usar a sua conta no Instagram para divulgar seus trabalhos.

Porém, a moça de 31 anos resolveu variar um pouco e publicou em seu Instagram Stories uma foto em que mostra o seu rosto. Na imagem, Bella surgiu perto de um trabalho feito por ela. "Fiz esse carinha aqui para o Imagine Museum", escreveu ela.

Tom Cruise e Nicole Kidman foram casados entre 1990 e 2001. Além de Bella, eles também são pais de Connor, de 29 anos.

O ator ainda tem Suri, de 18 anos, fruto do seu relacionamento com Katie Holmes. Já Nicole tem Sunday, de 16 anos, e Faith, de 13, com o cantor Keith Urban.

Milionária aos 18 anos

A filha do ator Tom Cruise e da atriz Katie Holmes, Suri Noelle, de 18 anos, teve acesso ao "fundo de divórcio" dos pais ao completar a maioridade no último mês de abril e agora está milionária!

O jornal britânico Daily Mail informou que Cruise e Holmes estabeleceram a criação de um fundo conjunto, destinado à filha, quando assinaram seu divórcio em 2012. Ela teve acesso a uma parcela do montante ao completar 18 anos e poderá fazer uso do restante quando chegar aos 30 anos.

O jornal lembra que o astro da franquia Missão: Impossível tem uma fortuna estimada em cerca de US$ 600 milhões (R$ 3,6 bilhões). Já a fortuna de Katie Holmes gira em torno de US$ 25 milhões (R$ 151 milhões).

A fonte do jornal britânico contou: “Era parte do acordo [de divórcio] a criação de um fundo financiado pelo Tom Cruise e que seria compartilhado com a Suri Cruise quando ela completasse 18 anos. É [um valor] considerável”.

“Ela teve acesso ao fundo ao completar 18 anos, em abril. O resto do dinheiro estará disponível a ela quando ela completar 30 anos. O fundo foi feito para que ela não tenha acesso à íntegra do dinheiro e acabe se perdendo”.

Segundo o mesmo Mail, Holmes também manteve um fundo próprio para a filha: “A Katie é muito preocupada com dinheiro e está prestando atenção na filha, obviamente. Ela quer que ela tenha tudo e também uma vida de qualidade”.

