Filha de Tadeu Schmidt comove com carta de despedida após morte da sogra

A filha mais velha do apresentador Tadeu Schmidt, a jovem Valentina Schmidt, usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para compartilhar uma triste notícia. Na publicação, ela anunciou a morte de sua sogra, Grace, e se declarou à mãe do namorado, o psicólogo Christiano Donnelly Vaz, com quem está há quatro anos.

"Sabe aquela pessoa alegre, aventureira, amada e apaixonada pela vida? É assim que eu e várias outras pessoas descrevemos a minha sogra, a Grace. A dona do sotaque mais fofo do mundo era apaixonada pelo Murilo, Alexandre, Christiano, sempre foi um amor comigo e com a minha família e queria ver todo mundo feliz", iniciou Valentina.

Que complementou: "Não tinha como sentir um miligrama de tristeza com ela por perto. Viveu uma vida de aventuras, muita felicidade e o que eu mais vou sentir falta dela, além desse sotaque único, é dos momentos que a gente passou juntas. Te amo, Grace. O quanto você já faz falta não está escrito, mas todos nós vamos cuidar do Murilo e dos meninos por você. Vocês são família e sempre serão. Rest in peace, power and love, you incredible Irishwoman".

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Querida Valen, mando todo meu carinho e amor pra você e para o Chris! Fiquem bem e lembrem sempre do quão maravilhoso foi ter a Grace na vida de vocês!", falou uma.

"Valen querida, sinto muitíssimo! Um beijo em vcs com muito carinho. Muita força nesse momento de tanta dor", disse outra. "Meu amor, sinto muito por vc e por todos aquele que a amam. Muita amor e carinho pra vcs neste momento. Um abraço apertado", comentou uma terceira pessoa.

