Filha de Sabrina Sato se inspira em Lady Gaga para o 'Dia do Cabelo Maluco'

Nas redes sociais, a apresentadora Sabrina Sato mostrou os detalhes do visual de Zoe para participar do 'Dia do Cabelo Maluco' na escola

Sabrina Sato usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 23, para falar sobre o pedido da filha para o Dia do Cabelo Maluco na escola. Para o dia especial, Zoe decidiu se inspirar no visual da cantora Lady Gaga e surgiu com várias latinhas de refrigerante enroladas nos fios.

"Hoje foi o dia do cabelo maluco na escola. E Zoe chegou ontem a noite e me falou que ela e a Clarinha (melhor amiga de infância, desde os 2 anos e agora estão com 6 que são fãs da Gaga e cantam as músicas) tinham combinado de ir de Gaga", contou a artista.

Em seguida, Sabrina revelou que teve a ajuda de um grande amigo para fazer o cabelo da herdeira, o maquiador Krisna. "A minha sorte é que a mãe da Clarinha, minha amiga e salvadora, me mandou várias referências e a mais sorte ainda é que meu amigo Krisna que faz minhas montações, agora é também meu vizinho e acordou às 6h da manhã pra vir me ajudar. Ou seja, o que seria de mim sem esses anjos? Obrigada Clarinha, Ana Clara, Krisna que colocou tanto spray que nem a chuva que deu hoje, nem as brincadeiras com os amigos da escola e nem os cinco cachorros que temos em casa foram capazes de desmanchar o cabelo da nossa Gaga Zoe", acrescentou.

A famosa ainda contou que precisou colocar uma peruca para acompanhar a filha na escola. "E claro que precisei colocar uma peruca (não que seja difícil pra mim) pra acompanhar a Zozo porque quando ficou pronta, ela queria tirar", finalizou.

Sabrina Sato comenta planos de ter mais filhos

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou com os fãs uma decisão importante a respeito de sua vida pessoal. Após revelar que sofreu duas perdas gestacionais ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes, ela contou em entrevista à revista Glamour que decidiu congelar seus óvulos.

Ao ser questionada se pensar em ter filhos com o marido, ela respondeu: "Nós queremos, mas não quero mais criar expectativas em cima disso. Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo. Chega uma hora em que ninguém quer mais falar sobre isso — nem a Zoe, não queria falar mais sobre irmãozinho (...)", disse ela em um trecho. Confira a entrevista completa!

