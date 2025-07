Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert rouba a cena em foto com os pais

Herdeira caçula de Roberto Justus, a pequena Vicky Justus esbanjou fofura ao posar em nova foto ao lado dos pais: 'Uma perfeição'; veja

Roberto Justus usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 23, para publicar uma bela declaração à família. Em seu perfil oficial, o empresário compartilhou uma foto encantadora ao lado da esposa, Ana Paula Siebert, e da filha do casal, Vicky Justus, de 5 anos.

Na imagem, o casal e a herdeira aparecem juntos em um passeio de lancha no mar em Miami. " Minha felicidade, minha inspiração, meus amores ", escreveu o empresário na legenda da postagem. Porém, quem roubou a cena mesmo foi a pequena Vicky.

Esbanjando fofura, a menina foi clicada toda sorridente e fazendo pose para a câmera. Para aproveitar o passeio especial em família, a filha caçula de Roberto Justus surgiu com um maiô florido e um short branco.

Sempre estilosa, a herdeira do empresário complementou o look com um chapéu de mesma estampa da roupa de banho. Nos comentários da publicação de Roberto Justus, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas à família e ressaltaram a beleza da pequena Vicky Justus.

"Gente, essa menina é muito linda! A cor do olho, meu Deus, que pintura", se encantou uma internauta. "Família linda! A Vicky é uma perfeição!", disse outra. "Que foto linda!", falou outra. Ana Paula Siebert também deixou um comentário especial ao marido e a filha: "Amo muito".

Vale lembrar que além de Vicky Justus, fruto da atual união com Ana Paula, Roberto Justus também é pai de outros quatro filhos: Ricardo Justus, Fabiana Justus, Luiza Justus e Rafaella Justus, de casamentos anteriores.

Veja a publicação de Roberto Justus:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Roberto Justus celebra 16 anos de Rafa Justus

No início desta semana, Roberto Justus usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, Rafaella Justus, que completou 16 anos na segunda-feira, 21. Em seu perfil oficial, o empresário compartilhou uma foto ao lado da herdeira, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, e escreveu uma mensagem especial para ela.

"Filha, hoje você completa 16 anos! O tempo voa! Meu bebê virando mulher! Tenho muito orgulho de sua trajetória até aqui e estou certo de que você terá muito sucesso em tudo que fizer em sua vida. Estarei sempre por perto para te apoiar, ajudar e aplaudir as suas realizações! Te amo demais! Curta o seu dia com as suas amigas! Happy birthday!", disse ele.

Leia também: Rafaella Justus conta 'tradição' feita com os irmãos: 'Uma vez por semana'