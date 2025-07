Filha de piloto do avião de Marília Mendonça fala do dinheiro do seguro

Filha de piloto que morreu no avião com Marília Mendonça relembra como foi a divisão do dinheiro do seguro após a tragédia

A jovem Vitória Drumond Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, falou sobre como foi a divisão do valor do seguro do avião no qual seu pai morreu ao lado de Marília Mendonça e outras 3 pessoas. O assunto veio à tona na internet nesta semana quando o jornalista Ricardo Feltrin divulgou a informação de que a família de Marília teria ficado com 50% do valor do seguro, enquanto o restante foi dividido entre as famílias das outras 4 vítimas.

Em um depoimento nas redes sociais, Vitória confirmou que a divisão foi feita como dito pelo jornalista. Ela disse que, inicialmente, foi contra essa decisão, mas aceitou o acordo para o caso não ir parar na justiça e demorar para que todos recebessem o valor.

Confira o relato da filha do piloto:

"Vamos conversar uma coisa aqui rapidinho. Nem sei como veio à tona, mas agora estou vendo em todos os canais midiáticos. Esse negócio do seguro do avião. O seguro tinha um milhão de dólares a ser repartido, eram cinco vítimas do acidente, e era um acidente por morte. Ou seja: divide entre as cinco vítimas e os respectivos que tenham que receber. Por exemplo, no caso do meu pai, eu, a minha madrasta e os meus dois irmãos. E assim cada família tinha seus dependentes ali. Bom, a parte da Marília Mendonça pediu 50% disso. E para mim não foi justo. A gente tinha que fazer um acordo, senão ia para a Justiça. Eu fui contrária a essa decisão até o momento que eu pude. Eu falei: 'isso não é justo. Porque é um seguro por morte, então tem que dividir. Não é de acordo com outros fatores'. É de acordo com a morte, foram cinco vítimas, e todas as vidas valem igual, independente de quem foi na Terra. Por exemplo, na minha casa, o provedor foi embora, que era meu pai. Graças a Deus, hoje eu tenho a minha avó que me ajuda, mas são os provedores das nossas casas, né? Tinha só a Marília de mulher, os outros eram todos homens", disse ela.

E completou: "E aí foi isso. Então, foi decidido que eram cinco vítimas, 50% desse dinheiro foi para parte da Marília, os outros 50 foi dividido entre as quatro famílias. Eu fui contrária a essa decisão até o momento que eu pude, sabe? Isso se postergou, esse processo durou uns três, quatro meses, não sei, um ano. E eu fui contrária a essa decisão porque, para mim, não era justo, até porque eu acho que a parte da Marília era a que mais tinha dinheiro ali, sabe? As outras famílias tinham menos, precisavam mais. O meu provedor foi embora. Esse dinheiro ia ajudar muito cada uma das famílias. Eu, por exemplo, deixei de fazer medicina na Argentina porque estava ficando insustentável. Estava muito caro lá por causa do câmbio, então voltei para o Brasil para tentar fazer a Federal, que é gratuita. Então é isso, mas essa decisão estava se postergando, senão iria para a Justiça e aí já estava até dando conflito familiar, sabe? E então uma hora eu cedi também, porque eu fui contrária bastante tempo, mas uma hora eu cedi também. Eu falei: 'Não, beleza, vou me repartir assim, se é assim, ok'".

"E repartimos mais ou menos dessa forma e foi isso. Acho essa decisão injusta, sabe? Acho que poderia ter sido dividido esse valor entre as cinco famílias, suas respectivas porcentagens, mas não foi feito assim. E é isso, só queria esclarecer isso porque parece que está como boato, né? Mas isso foi verídico, isso eu passei, foi um processo. E é. Mas aí eu passei aqui só para esclarecer isso. Não acho justo, mas aconteceu, foi assim. Que bom que dividiu, que bom que não está na justiça, porque isso poderia demorar 10 anos, não sei, essas coisas de Justiça. Mas já deu tudo certo, né? E é isso, foi feito assim", finalizou.

O depoimento do advogado de Dona Ruth

De acordo com o portal Hugo Gloss, o advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, negou os boatos e afirmou que o dinheiro do seguro foi depositado na conta de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff.

“Essa informação é totalmente inverídica! Dona Ruth não ficou com nenhum centavo, todos os valores recebidos foram na conta do Léo e lá permanecem até hoje. O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília e lá permanece até hoje. O que ocorre é uma campanha para difamar a Dona Ruth com mentiras, onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades”, afirmou.