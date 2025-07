Filha de piloto do avião de Marília Mendonça dá explicação importante

Por que o assunto do seguro do avião de Marília Mendonça demorou para vir à tona? Filha de piloto explica o motivo

Filha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, Vitória Drumond Medeiros voltou a se pronunciar sobre a divisão do seguro do avião, que caiu em 2021 em matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas. Nesta terça-feira, 15, a jovem esclareceu o motivo para que o assunto viesse à tona publicamente.

Em um depoimento, ela contou que as famílias das vítimas estavam de luto na época em que tudo aconteceu e que não pensaram em dar entrevistas. "Voltei para esclarecer algumas, penso que últimas, coisas. Muitos se perguntaram e me perguntaram porque nós não viemos a público antes, essas outras quatro famílias que ficaram de receber esse seguro. Bom, a resposta é: nós todos estávamos no período de luto, sabe? Cada família estava vivendo o seu luto, momentos muito delicados. Eu perdi o meu pai, pessoas perderam seu marido, o Leo [filho de Marília Mendonça] perdeu a mãe dele", disse ela.

E completou: "Cada um estava num momento muito profundo ali, a gente não estava pensando em dar entrevista, cada família não estava preocupada em chamar a mídia para falar de dinheiro. A gente só estava preocupado em continuar vivendo, viver o nosso período de luto, aprender a viver. Aconteceu muito isso na minha vida, deve ter acontecido na de todo mundo, reaprender a viver. A gente realmente não quis ir à mídia, estávamos num momento de luto. E por outro lado, eu não sei se as outras famílias chegaram a pensar em ir para mídia".

Por fim, ela afirmou: "Eu, como blogueira, pensei em um momento ir para mídia, mas eu pensei 'em que que isso vai ajudar, não vai agregar em nada. E pode até atrapalhar, né? Pode até ser pior, mandar para Justiça mesmo ou causar uma onda de hate a mim (...) Eu pensei em ir para mídia, mas eu pensei isso não vai ajudar em nada e pode até piorar. Outra coisa, isso ia continuar em segredo por mim, pelas outras famílias até o ponto, tipo a injustiça foi feita, foi feito assim e eu não faço ideia de quem passou essa informação para o jornalista que veio primeiro com aquele vídeo falando tudo".

O que Dona Ruth já falou sobre o seguro do avião

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth falou sobre a divisão do valor do seguro do avião após as mortes da cantora e outras quatro pessoas. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela negou que tenha pedido para que a parcela em nome de sua filha fosse maior do que das outras vítimas e garantiu que foi uma decisão tomada pelo juiz que analisou o caso.

"Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O doutor chegou, meu advogado, e falou: O juiz entendeu que tem que ser feito assim e assim. Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber. [Decisão] do juiz”, disse ela, que ainda destacou que perdeu dois familiares no acidente de avião. "O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também, não era só minha filha não. Naquele dia morreu meu irmão também. Eu estava vivendo o luto duas vezes”.

Inclusive, o advogado dela, Robson Cunha, afirmou que Dona Ruth não participou de conversas sobre o seguro do avião com as famílias das outras vítimas. "A Dona Ruth, em nenhum momento, isso eu te reforço, fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foi exclusivamente os representantes legais, os advogados. A seguradora fez o deposito em juízo do valor. Quando nós recebemos a minuta da empresa de táxi aéreo, nós já recebemos com essa divisão”, disse o representante legal.

Robson Cunha completou: "Tiveram tratativas sim. Quando nós recebemos a minuta, ela já veio com a diferença de valores, com a distribuição. Eu recebi do advogado responsável pela empresa de táxi aéreo. As partes que, por ventura, entendam que necessitam de uma indenização a partir da definição da culpa do acidente, poderão fazê-lo de uma forma a buscar seus direitos na justiça”.

O valor do seguro do avião era de 2 milhões de dólares e a família de Marília Mendonça recebeu pouco mais de 900 mil dólares. O único beneficiário da parte em nome de Marília Mendonça foi o filho dela, Léo.

