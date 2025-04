Filha de Neymar Jr. e Amanda Kimberlly chama atenção em novas fotos: 'Grandona'

A modelo e influenciadora Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao compartilhar registros na companhia de Helena, sua filha com Neymar Jr.

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores ao compartilhar, nesta quarta-feira, 30, registros na companhia da filha, Helena. A bebê, fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr,, nasceu em julho de 2024 e completou nove meses no início deste mês.

Em uma sequência publicada nas redes sociais, Helena surgiu se divertindo com bolhas de sabão e aproveitando um banho de piscina ao ar livre. Amanda também compartilhou um registro especial do dia em que se vestiu de coelhinha para celebrar a Páscoa, organizando um momento repleto de fofura ao lado das amigas e seus filhos.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "As fotos simplesmente perfeitas, tutu tá grandona e você de coelhinha foi maravilhoso", disse uma. "Pode ser foto, vídeo, o bom gosto prevalece, acho de uma delicadeza, amo os registros da Helena e mamãe!", comentou outra. "Eu amo ver a forma como você integra a criação da Helena com a natureza!", observou uma terceira pessoa.

Quem são os filhos de Neymar Jr,?

Aos 9 meses, Helena é a caçula entre os filhos de Neymar. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 1 ano, filha de Bruna Biancardi — com quem, aliás, espera mais uma menina, que se chamará Mel.

Decisão de Neymar sobre a criação das filhas Mavie e Helena

De acordo com o Portal Leo Dias, o atleta quer que as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes, sejam próximas. A publicação destacou que ele quer ver as meninas convivendo juntas a ao longo do crescimento delas. Vale lembrar que ele já reuniu as filhas em casa para que elas pudessem brincar juntas.

