A filha do ator Mauricio Mattar, Petra Mattar, compartilha com os seguidores a sua evolução no processo de emagrecimento

Nesta sexta-feira, 23, a influencer Petra Mattar, de 30 anos, decidiu mostrar a sua evolução corporal após a perda de peso. Após um ano de treino, a jovem compartilhou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, a transformação na silhueta e ainda deu dicas de como atingiu a forma desejada.

"Eu literalmente apenas emagreci e treinei, mas eu praticamente não faço abs nos treinos, minha barriga é 100% genética.", garantiu ela, que é mãe de Makai, de dois anos. Ela também é assistida por uma equipe formada por um nutricionista e um personal trainer.

Preta é fruto do relacionamento de Mauricio Mattar com Fabiana Sá.

Confira, abaixo, a evolução de Petra:

Por onde anda Mauricio Mattar?

Famoso por compor o elenco de várias novelas de sucesso, Mauricio Mattar, de 59 anos, está longe das telinhas há cerca de dois anos. Seu último trabalho foi em Gênesis (2021), na Record TV.

Em entrevista ao jornal Extra, o também cantor revelou que passou a se dedicar à carreira na música e está envolvido na criação de cavalos em seu haras, em Minas Gerais.

Maurício Mattar passa por harmonização facial

Em março, Mauricio Mattar revelou que passou por uma harmonização facial. As fotos de antes e depois do procedimento foram reveladas no programa Fofocalizando, do SBT.

A atração revelou que ele fez preenchimento na maçã do rosto, nas olheiras e na ponta do nariz. Além disso, Mattar também fez aplicação de laser no rosto para melhorar a textura. No entanto, ele não aplicou botox e decidiu manter as rugas na testa para não perder sua expressão natural. Confira!

