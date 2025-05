Filha de Mano Menezes fala sobre as mortes dos enteados de 16 e 9 anos

Filha de Mano Menezes, Camilla Menezes fala pela primeira vez sobre as mortes dos enteados de 16 e 9 anos: ‘Nossa dor’

Filha do técnico de futebol Mano Menezes, a comunicadora Camilla Menezes fez uma live nas redes sociais para falar sobre a triste notícia das mortes dos enteados, Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos, na semana passada. As crianças morreram em um acidente de carro.

No vídeo, ela apareceu emocionada para agradecer pelo carinho que a família recebeu desde que a notícia se tornou pública. "Tamanha foi a onda de amor que a gente recebeu, eu sinto que é meu dever vir aqui, mesmo que brevemente, agradecer a todos vocês. É o pior vídeo que eu vou gravar na minha vida. É o pior em muitos sentidos. Um porque vocês podem que eu não estou preparada. E porque eu trabalho há 20 anos com comunicação e com palavras, e disse para as pessoas que nos abraçou, eu sei que não existem palavras para explicar o que aconteceu com a nossa família neste final de semana. Na sexta-feira, quando a gente soube do falecimento das crianças, eu não tinha dimensão da proporção que isso iria tomar. Eu jamais imaginei que essa notícia chegaria a tantos cantos do Rio Grande do Sul, do Brasil, do exterior”, disse ela.

Então, ela contou que a família está de luto e reclusa para lidar com a dor de perder as crianças. "Nesse momento, a gente está em casa, está recolhido, por isso que a gente não está respondendo às mensagens. Precisamos nos fortalecer em família, o meu marido está bem, estou cuidando dele. Os meus pais vieram para a minha casa para que a gente não ficasse sozinho. Quero tranquilizar que ninguém está no hospital, estamos bem dentro do possível e da situação”, afirmou.

Por fim, Camila fez questão de agradecer ao time Grêmio, que liberou Mano Menezes para faltar em um jogo de futebol para acompanhar a família no velório das crianças. “Foi o momento de maior dor que a gente vai viver. O meu pai nunca pediu para sair de um jogo, tamanho é o senso de responsabilidade que ele tem no trabalho dele. O meu pai foi perfeito. Ele e a minha mãe foram imensos como pais, como pais, sogros, e avós. Eu precisava muito deles lá. Eu agradeço demais a generosidade por entenderem a nossa dor”, finalizou.

O acidente com os enteados da filha de Mano Menezes

A família do técnico de futebol Mano Menezes está de luto. Os enteados da filha dele morreram em um acidente de carro na sexta-feira, 16, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul.

De acordo com o Portal G1, os mortos são Maria Sophia Costa Dumoncel, de 16 anos, e Arthur da Costa Dumoncel, de 9 anos, filhos de Álvaro Dumoncel e Mirela Gomez da Costa. Hoje em dia, Álvaro é o marido de Camilla Menezes, filha de Mano Menezes.

As crianças estavam em um carro que saiu da pista e capotou. Eles morreram no local. O acidente teve mais uma vítima fatal, que era um homem de 42 anos, e duas pessoas foram encaminhadas para um hospital.

As mortes das crianças foram confirmadas pelo time Grêmio em um comunicado oficial. Leia abaixo:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa. As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente. Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica", informaram.