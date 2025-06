Filha de Luciano Camargo impressiona com beleza: 'Tão linda'

Ela cresceu! Ao surgir em selfie com o pai, filha de Luciano Camargo, Isabella Fonseca, chama a atenção com aparência; veja

O cantor Luciano Camargo encantou ao postar uma nova foto com uma de suas filhas gêmeas, a jovem Isabella Camargo. Neste domingo, 22, o famoso compartilhou a selfie com a adolescente e chamou a atenção.

Isso porque, a moça esbanou toda sua beleza e estilo ao surgir com o pai coruja, que usou o clique para fazer uma reflexão sobre o crescimento da herdeira.

"Dançamos juntos essa música nos seus 15 anos, meu Deus…. O tempo tá passando rápido demais, ontem eu falava pra ela de tantas coisas… hoje, ela me ensina de tudo… Isabella Fonseca, minha filha, que Deus abençoe sempre seus sonhos", disse ele na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da moça. "Que lindos! Ela tá com olhar tão semelhante ao seu", falaram. "Tão linda", elogiaram outros a jovem.

Casado desde 2003 com Flávia Camargo, o artista tem as gêmeas, Isabella e Helena. No ano passado, o cantor se emocionou ao compartilhar o momento delas se formando na escola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Filha de Luciano Camargo vai lançar livro

Com apenas 15 anos, a filha de Luciano Camargo, Isabella Camargo, já assinou com uma editora para lançar seu primeiro livro. A garota escreveu sua obra entre os 12 e 13 anos. O famoso falou um pouco sobre o interessa da jovem pela literatura.

"Papai, escrevi um livro… Como assim? , respondi. Todos aqui em casa sabíamos da sua paixão por livros. Quando a Isa tinha 3 aninhos, ela falava q queria aprender a ler para saber das histórias da Mônica e sua turma. Não deu outra: aos 4 aninhos, já estava lendo gibis e Maurício de Sousa virou um exemplo para ela. Daí para os livros foi um pulo, chegando a ler em um ano mais de 40 livros, sendo alguns por várias vezes… Lembro q quando perguntava para a Isa: "O que você vai ser quando crescer?", ela respondia: "Bibliotecária". Ela dizia q queria ler todos os livros do mundo. Em 2022, ela sempre falava pra nós da personagem do livro q estava escrevendo, mas eu achava q era algo da cabecinha de criança dela, mas não era. O seu personagem não só era “real” como também tem amigos, inimigos, paixões conflitos e cheio de mistério! Gente, minha filha acaba de assinar um contrato com a Editora Planeta e, em 2025, lançará o seu primeiro livro, o mesmo foi escrito entre seus 12 e 13 anos de idade…. Tive o privilégio de ler o copião, e falo sem sombra de dúvida que vai deixar muitos leitores de cabelo em pé… Filha, sua personagem agora tem uma casa, com tantos outros", contou.