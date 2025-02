Filha de Leonardo responde sobre 'desconforto' com família na Fazenda Talismã

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, foi questionada se já sentiu 'desconforto' com a família na Fazenda Talismã

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, tirou um tempinho nesta terça-feira, 4, para para conversar com seus seguidores nas redes sociais sobre sua vida pessoal. Dentre os assuntos, um internauta quis saber se ela já sentiu 'desconforto' com a família na Fazenda Talismã.

"Você já se sentiu desconfortável alguma vez que foi pra Talismã?", quis saber a pessoa. "Nunca. Aqui é minha fazenda, também. Sempre nos reunimos em família desde que eu era pequenininha. Então, eu literalmente me sinto em casa", respondeu ela.

Em outro momento, ela respondeu se gostou dos amigos de João Guilherme , como Sasha Meneghel e João Lucas. "Siiiim! O pessoal é muito gente boa". Ao analisar sobre como se sente, ela garantiu: "Estou feliz e sinto que este é o meu ano de florescer em todas as áreas da minha vida. Estou caminhando pra isso, o que me deixa feliz. Ah, sem contar o fato de estar com a faminha família nesses últimos dias. Foi muito bom. Foi tudo muito especial."

Stories de Jessica Beatriz no Instagram

Festa na fazenda

Vale lembrar que João Guilherme celebrou seu aniversário no fim de semana na fazenda Talismã, propriedade de seu pai, com a presença de amigos e familiares. A celebração ainda ganhou um toque especial com a presença da namorada, Bruna Marquezine, que conheceu a família do ator.

Além da atriz, a comemoração contou com a presença de diversas personalidades, como Sasha Meneghel, João Lucas, Ya Burihan e Kaique, que se reuniram com a família de João Guilherme para festejar seu aniversário. A influencer Virginia Fonseca e sua família também marcou presença.

Após a comemoração, o filho mais velho de Leonardo, Pedro Leonardo, compartilhou a foto ao lado dos irmãos. Na imagem é possível ver Pedro ao lado de Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas. Veja o clique!

Leia também: Virginia reúne os 6 filhos de Leonardo em gravação no SBT