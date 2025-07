Filha de Leonardo impressiona ao postar foto rara com a mãe: 'Parecem irmãs'

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de sua mãe, Priscila Beatriz

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta quinta-feira,17, ao compartilhar um clique raro ao lado de sua mãe, Priscila Beatriz.

A influenciadora digital postou em seu perfil oficial um registro em que as duas aparecem juntas em um salão de beleza, e acrescentou a música 'Sand in My Shoes', de Dido. "Parece que essa música foi feita para nós duas", disse ela na legenda. Depois, Jéssica se declarou para a mãe: "Te amo! Obrigada por estar ao meu lado sempre", finalizou.

Os internautas ficaram encantados com a foto e ressaltaram a beleza e semelhança entre as duas. "Lindíssimas", disse uma seguidora. "Lindas, parecem irmãs", comentou outra. "Parece duas irmãs, lindas", falou uma fã. "Sua mãe é linda", afirmou mais uma. Priscila Beatriz também deixou um comentário no post da filha. "Amo você", escreveu ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Filha de Leonardo revela quantos quilos engordou

Filha do cantor Leonardo, a influencer Jéssica Beatriz Costa usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua vida pessoal. Em uma publicação, ela contou que ganhou 10kg desde sua viagem à Colômbia, no início do ano, e disse que voltará para a sua rotina com o objetivo de perder peso novamente.

"Gente, eu engordei nessas últimas viagens, desde a Colômbia, 10kg. É nítido pelo meu rosto, que está redondo. Mas vocês vão ver, vou perder [esses quilos]. E é isso. Deixar registrado para vocês e para mim para eu poder lembrar. Tô desesperada. Mas já comecei a semana plena, consegui fazer a dieta, fiz meu exercício. Agora vou ficar um bom tempo sem viajar e focar em uma rotina saudável. Já comecei a semana bem", ela confessou. Veja o relato completo!

Leia também:Irmã de Zé Felipe dá resposta sincera ao ser questionada sobre divórcio do cantor