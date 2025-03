Atualidades / Família

Filha de Laura Neiva e Chay Suede rouba a cena em fotos com a mãe: 'Familia linda'

A atriz Laura Neiva usou as redes sociais para compartilhar um momento com sua filha mais velha, Maria, fruto de seu relacionamento com Chay Suede

Laura Neiva e Chay Suede - Foto: Reprodução/Instagram