Filha de João Paulo abre o coração e revela como decidiu seguir os passos do pai: 'Me chamou'

Em entrevista à CARAS TV, Jéssica Reis, filha de João Paulo, recorda início na música e padrinho que foi fundamental para ela descobrir seu talento

Filha de peixe, peixinho é! Jéssica Reis, herdeira de João Paulo (1960-1997), está seguindo os passos do pai na música após um empurrãozinho de ninguém menos que o cantor Daniel (56). Com o single Meu Grande Parceiro, a artista, que é formada em Medicina Veterinária, deseja conquistar ainda mais público nessa nova jornada.

Em entrevista à CARAS Brasil, Jéssica conta que só descobriu a vocação para a música após um convite do antigo parceiro de dupla do pai para a gravação de um projeto especial. “No ano de 2017, fui chamada pelo Daniel para fazer uma pequena participação, cantando Estrela Perdida no projeto Daniel em Casa, que ele fez lá em Brotas. Foram três dias intensos”, recorda.

“Na hora, pensei: ‘Ai, meu Deus do céu, será que eu vou? Será que eu não vou?’. Mas a vontade era verdadeira. Fiquei me perguntando se daria conta, porque era algo totalmente novo pra mim. Eu nunca tinha feito aula de canto, nada. Então pensei: seja o que Deus quiser. Era algo realmente de família. Quando ele me chamou, conheci os vocalistas e a banda. Eles me acolheram muito bem, trouxeram uma mensagem que dizia: ‘Seja você mesma’. Assim, cantei durante os três dias e fui muito bem recebida pelo público, que gostou bastante”, conta.

Apesar de já atuar em uma área totalmente diferente da música, Jéssica descobriu seu talento a partir dessa experiência. Foi então que decidiu investir cada vez mais na arte que consagrou o pai como um dos maiores intérpretes que o Brasil já teve.

“Vi que não era um bicho de sete cabeças como eu imaginava. Percebi que era algo prazeroso e pensei: será que um dia dá certo eu virar cantora? Isso tudo aconteceu quando eu já tinha me formado em veterinária havia dois anos. Brincava dizendo: música e veterinária, tudo a ver. Depois disso, continuei trabalhando como veterinária por sete anos, mas procurei um professor de canto para me ajudar a destravar, perder o medo e aprender a me segurar melhor no palco. Estudei bastante, fiz também aula de violão e fui me dedicando cada vez mais”, revela a cantora.