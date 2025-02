Filha de Iza, Nala, surge em novas fotos usando macacão de grife

Na série de fotos publicadas pelo jogador de futebol Yuri Lima, a menina de quatro meses aparece com o pai e deitada no sofá

Nesta terça-feira, 18, o jogador de futebol Yuri Lima compartilhou, mais uma vez, com os seus mais de 600 mil seguidores em seu perfil no Instagram, novas fotos da filha Nala, de quatro meses. Em uma das imagens, a filha dele com a cantora Iza aparece vestindo um macacão de uma marca de grife que custa cerca de R$ 3,5 mil . As informações são da Quem.

O carrossel de fotos mostrou Yuri com Nala no sling, a bebê sozinha no sofá, deitada com cachorros e a menina com o macacão.

Confira, abaixo, o registro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)

No último dia, Iza usou seu Instagram para dividir com os seguidores um registro adorável com a pequena. No clique, a menina aparece no colo da mãe em um sling, um acessório para carregar bebês.

Antes do registro, a artista compartilhou uma foto antiga, onde aparece de biquíni em um cenário natural, acompanhada da legenda: “Queria”. No entanto, Iza demonstrou gratidão pelo momento atual ao publicar um novo registro com a filha: “Mas assim tá maravilhoso”, escreveu na legenda da publicação.

Nala rouba a cena ao surgir fantasiada em nova foto

Na noite desta terça-feira, 18, o jogador de futebol Yuri Lima publicou uma série de fotos de Nala registradas nos últimos tempos. As imagens constam, inclusive, momentos de lazer do atleta ao lado de seus cachorros de estimação.

Em uma das imagens, Nala aparece usando uma fantasia cor de rosa de pantera, com direito a uma tiara de orelhinhas na cabeça. A herdeira de Iza e Yuri Lima foi fotografada sentada no sofá com uma almofada de apoio nas costas.

Recentemente, a cantora também dividiu uma sequência de registros encantadores da filha, entre eles, uma foto da bebê segurando sua mamadeira sozinha. Iza também compartilhou cliques à beira da piscina e trabalhando. Confira!

