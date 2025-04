Filha de Iza e Yuri Lima chama atenção em passeio com os pais

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais para mostrar um novo momento fofo em família com Iza e a filha. Veja a foto compartilhada!

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais para mostrar um novo momento fofo em família. Nesta terça-feira, 22, ele compartilhou um registro de um passeio que fez ao lado da namorada, a cantora Iza, e da filha deles, Nala, de cinco meses.

Na imagem, a cantora surge segurando a bebê nos braços, enquanto o jogador de futebol observa com carinho a mulher e a filha. O momento em família foi registrado durante um passeio em um aquário. E a simpatia da pequena, é claro, chamou a atenção dos internautas.

Veja a foto compartilhada:

Yuri Lima, Iza e Nala - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Yuri Lima mostrou a pequena em seu colo dentro de um jatinho particular e também se divertindo em um hotel paradisíaco, cujo nome não foi revelado. A bebê ainda apareceu tirando uma sonequinha enquanto vários miquinhos circulavam ao redor e, em outro momento, dançando ao lado dos pais. Veja os registros.

Em outro momento, Iza mostrou um momento fofíssimo da filha. A artista levou a pequena ao pediatra e mostrou a bebê sentada sozinha no sofá. "Eu aguento? Essa neném sentadinha com cinco meses. Dia de pediatra", escreveu a mamãe coruja. Na imagem, Nala surgiu de body, sandália e lacinho no cabelo, tudo na cor rosa.

Ainda nos últimos dias, Yuri Lima mostrou a herdeira animada, mexendo braços e pernas sem parar enquanto curtia a companhia do pai, que estava deitado ao seu lado. "Tá tendo uma guerra de mãos e pés aqui", escreveu Yuri na publicação.

Ao falar sobre a maternidade, a cantora destacou:"Estou curtindo muito esse momento e a Nala é o maior presente que chegou para mim," falou a cantora. "Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito grande. A gente aprende o que é realmente importante, o que é prioridade. Estou muito feliz", disse a artista à revista Quem.

