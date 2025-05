Filha de Gugu Liberato e namorado exibem nova Ferrari de R$ 3 milhões

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, exibiu sua mais nova aquisição de luxo ao lado do namorado, Gabriel Gravino

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), adquiriu recentemente uma Ferrari ao lado do namorado, Gabriel Gravino. O casal foi até uma concessionária de carros de luxo para buscar o novo veículo e compartilhou o momento especial nas redes sociais, no último domingo, 11.

Gabriel celebrou a conquista com uma declaração nostálgica ao mostrar a Ferrari 458 vermelha, avaliada em cerca de R$ 3 milhões. “Quem diria que o carro que eu jogava no PS2 agora faz parte da minha garagem”, disse.

Confira a Ferrari adquirida por Sofia e Gabriel:

Quem é Sofia Liberato?

Sofia Liberato, de 21 anos, é influenciadora digital e filha do apresentador Gugu Liberato com Rose Miriam. Ela namora o empresário Gabriel Gravino e atualmente vive em Malibu, na Califórnia, onde cursa Administração de Empresas na Pepperdine University.

No ano passado, Sofia comemorou a conquista da cidadania americana, após morar por nove anos nos Estados Unidos.

Ela tem dois irmãos: João Augusto e Marina. João se formou em Comunicação e Administração na Flórida, enquanto Marina mora em Los Angeles, também na Califórnia, onde estuda Cinema e Televisão.

Dia Das Mães

Além de adquirir um novo carro, no domingo, 11, Sofia comemorou o Dia das Mães e compartilhou uma mensagem especial para sua mãe. “Hoje é Dia das Mães e, depois de muitos anos, consegui comemorar essa data com minha mãe e minha avó juntas!O presente era pra ser dela… mas quem me presenteou foi ela, trazendo minha avó do Brasil para esse momento tão especial. Fazia muito tempo que eu não via minha avó e, de verdade, eu nem imaginava — foi a melhor surpresa que eu poderia ganhar. Sou muito grata por ter vocês na minha vida. Feliz Dia das Mães!”, escreveu.

