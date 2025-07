Filha de Gugu Liberato abre o coração e desabafa: 'Nunca compartilhei isso por aqui'

Filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) e Rose Miriam Di Matteo, Sofia Liberato, usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão

Filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) e Rose Miriam Di Matteo, a jovem Sofia Liberato, de 21 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, para refletir sobre os 10 anos desde que se mudou para os Estados Unidos com os pais e os irmão, João Augusto e Marina Liberato. No texto compartilhado, ela falou sobre os desafios que viveu no exterior.

"Hoje, 2 de julho, completamos 10 anos desde que eu e minha família começamos uma nova vida nos Estados Unidos. Uma década de histórias, desafios e muito aprendizado . Eu tinha apenas 11 anos, e lembro até hoje do meu primeiro dia de aula na middle school, no 6º ano. Era um mundo completamente diferente — outra língua, outra cultura, tudo novo. Nunca compartilhei isso por aqui, mas aquele primeiro ano foi bem difícil pra mim", iniciou Sofia.

A jovem relembrou ainda os desafios que viveu na escola. "Passei por muitos desafios na escola, mas sempre tentei dar o meu melhor. Muitas vezes chorei por não entender o idioma, tanto na escola quanto em casa… mas eu nunca desisti. Sempre fui atrás, mesmo tirando notas ruins nos primeiros meses, porque eu queria ser a melhor da classe", continuou.

E analisou: "Hoje, olho pra trás e agradeço a Deus por cada desafio. Porque sem eles — por menores que sejam — a gente não cresce, não aprende. E hoje, aqui estou: em uma das melhores faculdades da Flórida, fazendo apresentações em inglês na área de Finanças. Fiz isso por mim, e por aquela Sofia do 6º ano que não sabia ler nem escrever em inglês".

Em seguida, refletiu: "Não conto tudo isso em vão, mas para mostrar que cada escolha que fazemos, por menor que pareça, constrói a trajetória que vivemos. E quando caminhamos ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida, encontramos direção, sabedoria e propósito".

"Sou eternamente grata a Deus, que abriu as portas e guiou nossos passos; e aos meus pais, que me deram a chance de construir uma vida aqui. Porque no fim, é no hoje que construímos o amanhã que desejamos. Dez anos depois… sigo com fé, gratidão e coragem para tudo o que ainda está por vir", finalizou.

Como está a vida dos filhos de Gugu após a divisão da herança milionária?

.João Augusto e as gêmeas, Marina Liberato e Sofia Liberato, receberam a herança do pai no final de 2024 após uma longa batalha na justiça pela divisão dos pertences do comunicador. Gugu deixou uma herança estimada em R$ 1,4 bilhão e também um testamento descrevendo como a divisão deveria ser realizada.

Ele deixou 75% do valor para seus 3 filhos - cerca de R$ 350 milhões para cada um - e os outros 25% para os 5 sobrinhos - cerca de R$ 70 milhões para cada. Com isso, eles puderam aproveitar o dinheirão como quiseram nos primeiros meses de 2025. Saiba como anda a vida de cada um deles!

