Filha de Gugu faz forte declaração ao pai durante o Dia dos Pais nos EUA

Nesta segunda-feira, 16, Marina Liberato, de 21 anos, publicou uma foto ao lado do pai, o apresentador Gugu Liberato (1959-2019), e dos irmãos, João Augusto e Sofia, para homenagear o comunicador durante o Dia dos Pais, celebrado no dia 15 de junho nos Estados Unidos .

“Feliz Dia dos Pais, papai! Eu te amo pra sempre”, escreveu a foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram.

Confira, abaixo, a homenagem feita por uma das gêmeas do apresentador:

Marina Liberto publica foto ao lado dos pais e dos irmãos - Foto: Reprodução/Instagram

Gugu Liberato morreu em novembro de 2019 vítima de um acidente doméstico em sua casa em Orlando, na Flórida, onde os filhos ainda residem.

Os três filhos de Gugu Liberato são milionários. Eles receberam a herança do pai no final de 2024 após uma longa batalha na justiça pela divisão dos pertences do apresentador, que deixou um valor estimado em R$ 1,4 bilhão.

Sofia Liberato curte praia após casamento

Filha do apresentador Gugu Liberato e Rose Miriam Di Matteo, Sofia Liberato, de 21 anos, se casou com o piloto Gabriel Gravino no dia 16 de maio em Orlando, nos Estados Unidos. Após a cerimônia, os dois iniciaram a lua de mel em um hotel à beira-mar na mesma cidade.

Ao mostrar os registros do momento, o genro de Gugu e Sofia apareceram curtindo a praia com amigos e também apareceram em uma foto romântica com o pôr do sol ao fundo. A jovem também dividiu fotos do seu dia de folga. Confira!