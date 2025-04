Graciele Lacerda mostra sorriso banguela da filha antes de pegar jatinho

A influencer Graciele Lacerda encanta os fãs ao compartilhar uma série de fotos da filha, Clara, fruto do relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo

A influencer Graciele Lacerda, de 44 anos, compartilhou, nesta quinta-feira, 17, um clique encantador da filha, Clara Lacerda, de três meses, exibindo um sorriso banguela. Isso porque mãe e filha embarcaram em um jatinho para encontrar o pai da bebê, o cantor Zezé Di Camargo, de 62, em Nova Mutum, no Mato Grosso, onde fará um show durante a noite.

Confira, abaixo, a série de cliques:

Graciele Lacerda mostra detalhes dos looks da filha

Nesta quinta-feira, 17, Graciele Lacerda encantou ao postar uma nova foto da primogênita, Clara Lacerda Camargo. Na ocasião, ela postou um clique do look dia da herderia, que contou com peças em tom cor rosa claro e chamou a atenção com os detalhes fofos.

"Detalhe do meu look", escreveu Graciele Lacerda ao fazer o registro focando bem na meia e no calçado.

Vale lembrar, que diariamente, a esposa de Zezé posta fotos da garota e deixa os internautas acompanharem um pouco do dia a dia da caçula do sertanejo. Confira!

